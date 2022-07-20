جوانكا فِيْ مهمة استعادة تألقه مع الشباب بعد انتهاء ظروفه العائلية

وينتظر جمهُور الشباب ما سيقدمه اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا خلال الموسم المقبل، بعد أن تمت إعارته مؤخرًا لنادي العين من الإمارات العربية المتحدة.

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وخرج جوانكا فِيْ بيان قبل مغادرته للعين، قال فِيْه إن إدارة الشاب لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف عائلته، مما اضطره لطلب مغادرة النادي بالانتقال أو البيع، الأمر الذي نفاه خالد آل. – بلطان رئيس فريق الشباب الذي أكد أن الجميع فِيْ النادي يقدرون ظروف اللاعب ويسمح له بالإعارة وترخيصه فِيْ نهاية الموسم وفعل كل ما طلبه منهم.

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انضم جوانكا إلَّى نادي العين صيف 2022 قادمًا من فريق الشباب على سبيل الإعارة بعد أن مدد الأخير عقده لموسمين آخرين، وعاد فريق الشباب للاعب وهُو ما حدث منذ عودة اللاعب الأرجنتيني إلَّى الشباب. وتم إدراجه ضمن قائمة الفريق الذي سيسافر إلَّى معسكر الاستعداد فِيْ مدينة ماربيا الإسبانية، فِيْ إطار الاستعدادات للموسم الرياضي المقبل.

انضم جوانكا إلَّى حركة الشباب فِيْ صيف عام 2022 قادما من كولون الأرجنتيني، عَنّْدما وقع عقدًا ينتهِيْ فِيْ يونيو 2022 قبل تمديد الصفقة قبل انتهاء تجربة الإعارة فِيْ عام 2024.

شارك كريستيان جوانكا مع الشباب فِيْ الموسم السابق فِيْ 30 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة وسجل 42 تمريرة ناجحة وخلق 19 فرصة للتسجيل.