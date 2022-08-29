جوان خضر لم أهاجم نادين سلامة.. وأفضّل شخصية ليون كينغ

أعربت الفنانة السورية جوان خضر عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ مسلسل “البورد” للكاتب هُوزان عكا الذي أنهت تصويره قبل نحو شهر. تدور قصتها حول مختلف الشركات التابعة للشركة الأم، مع وجود صراعات بين تلك الشركات حول مفاهِيْم الخير والشر.

وأكد خضر أنه لا يندم على التصريحات التي أدلى بها مؤخرا حول فِيْلم “الأصدقاء والأعزاء” المعروف، مع احترام جميع وجهات النظر حول الفِيْلم، مبينا حقه فِيْ إبداء رأيه على أساس أنه أكاديمي وماهر. المجال الفني.

نفى الممثل السوري تصريحاته حول مشاركته فِيْ مسلسل “باب الحارة” بدافع المال فقط، رغم رأيه بتدني قيمة المسلسل من الناحية الفنية، على غرار بعض الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الأزمة السورية. .

ولفتت الفنانة إلَّى أهمية مسلسل بيئة ليفانتي كَمْكون درامي أساسي يميز الدراما السورية، وتعتبر هذه الأعمال ظاهرة جميلة بحسب الفنانة فِيْ حال توفر نصوص جيدة.

وأبدى خلال مقابلة معه، فِيْ برنامج “ماي تحدي مع تمام” على قناة “الآن”، استيائه من “اللغة العصرية” المتعلقة بإثارة الجدل حول تصريحات الفنانين، معتبراً أن مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ العالم العربي فشل فِيْ خلق “تيار نظيف”، على حد تعبيره.

كَمْا نفى تصريحات منسوبة إليه، بأنه هاجم الفنانة نادين سلامة ومسلسل “شيكاغو ستريت”، لكنه وصفها بأنها صديقة مقربة وشخصية راقية ومحترمة، مشيرًا إلَّى أن البيان أشار إلَّى عجز أي منتج. إجبار ممثل للعمل فِيْ أي مسلسل.

وأبدى الفنان استعداده للمشاركة فِيْ الأعمال المعربة التركية، رغم تقديره لتلك الفكرة على عكس ما يقال عَنّْه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفضه للفكرة.

وكشف عَنّْ رفضه المشاركة فِيْ أي عمل خارج سوريا بسبب حالة صحية مرتبطة بأحد الأقارب، مع الإشراف المباشر على المريض، حتى يستقر الوضع ويعود إلَّى نشاطه الفني خارج البلاد.

وأشار إلَّى أنه لا بد من وضع بعض الشروط لرفع مستوى صناعة الدراما السورية، إذا كان له أن يكون فِيْ موقع صنع القرار فِيْ اتحاد الفنانين السوريين.

فضلت جوان خضر شخصية “الأسد الملك” على فئة الشخصية المفضلة لديها فِيْ “ديزني لاند”، حيث تعلمت منه الصبر وكَيْفَِيْة التصرف فِيْ المواقف الصعبة.

كَمْا كشفت الفنانة السورية أنها تعيش بمفردها، على أمل أن تعيش عمته معه، بسبب وجود “كيمياء” بينه وبينها، بالإضافة إلَّى رعايته منذ طفولته.