جواو فيليبي على رادار اتحاد جدة

أشارت تقارير إعلامية إلى أن البرتغالي جواو فيلبي، لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي سلتيك الاسكتلندي، يحظى باهتمام اتحاد جدة، لإدراجه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة عكاظ أن البرتغالي جواو فيلبي يتواجد على طاولة نادي جدة حيث فرقته الإدارة عن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

ولعب جواو فيليبي (22 عاما) في فريق بنفيكا الأول لكرة القدم، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى بلد الوليد ثم انضم إلى سيلتيك قبل أن ينضم إليه النادي الاسكتلندي في المواسم الأربعة التالية.

يشار إلى أن نادي الاتحاد جدة أعلن، أمس الأحد، عن توقيع المصري طارق حامد، ليصبح ثاني لاعب في الفريق ينضم إلى صفوف الكابتن بعد أحمد حجازي.