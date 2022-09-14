جوجل أمام أكبر انتكاسة.. 4 مليارات دولار عقوبة المنافسة غير الشريفة

تبنت Google عَنّْ عمد سياسات تنافسية غير عادلة لإضعاف منافسيها، وفقًا لما تعتبره محكَمْة أوروبية، الأمر الذي استلزم فرض غرامة قياسية عليها.

واليوم، عانت جوجل من أكبر انتكاساتها حيث فرضت محكَمْة أوروبية عليها غرامة قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) لاستغلالها نظام التشغيل أندرويد لإضعاف منافسيها، مما يشكل سابقة لمنظمين آخرين لتعزيز الضغط.

استأنفت شركة Google، وهِيْ شركة تابعة لشركة Alphabet الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، حكَمًْا سابقًا، لكن ثاني أعلى محكَمْة فِيْ أوروبا أيدته على نطاق واسع، وخفضت الغرامة التي كانت فِيْ السابق 4.34 مليار يورو.

غرامة قياسية

تمثل هذه الغرامة مبلغًا قياسيًا فِيْ قضايا مكافحة الاحتكار.

فرضت ذراع مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي غرامات بلغ مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شهرة فِيْ العالم فِيْ ثلاثة تحقيقات يعود تاريخها إلَّى أكثر من عقد.

هذه هِيْ الهزيمة القانونية الثانية لشركة Google، التي خسرت استئنافها ضد غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي، وهِيْ الأولى من ثلاث قضايا.

قيود غير قانونية

وقالت المحكَمْة “تؤكد المحكَمْة العامة إلَّى حد كبير قرار المفوضية بأن جوجل فرضت قيودًا غير قانونية على مصنعي الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد ومشغلي الهُواتف المحمولة من أجل تعزيز المركز المهِيْمن لمحرك البحث الخاص بها”.

تقول Google إنها تصرفت مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيدًا عَنّْ الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.