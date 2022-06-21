جوجل يزيل تطبيقاً من متجر بلاي ويحذر المستخدمين: احذفوه قبل سرقة بياناتكم

أزال محرك البحث Google تطبيقًا جديدًا من متجر Play ، قال إنه يحتوي على برامج ضارة قادرة على سرقة بيانات اعتماد Facebook ، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور ، بينما اتضح أن التطبيق الذي حذر منه Joe هو PIP Pic Camera Photo Editor ، لتحرير الصور. .

تزيل Google تطبيقًا من متجر Play وتحذر المستخدمين

بعد أن قامت Google بإزالة تطبيق ، PIP Pic Camera Photo Editor ، من متجر Play ، حذرت المستخدمين من الاحتفاظ بها على أجهزتهم ، مؤكدة أنها قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى الحسابات ، وسرقة البيانات الشخصية ، وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحًا للتنزيل والتثبيت ، لكن جوجل حظرت الوصول إليه بعد أن تم تنبيهه بمخاطره ، كما طالب المختصون بحذف التطبيق من الأجهزة فورًا وأن تكون كلمة المرور الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. تغير.

التطبيقات الإلكترونية التي أثارت قلق المستخدمين

اكتشف فريق الدكتور الويب ، هذا التهديد الذي حذر منه محرك البحث جوجل ، لكنه لم يكن التهديد الوحيد الذي يقلق المستخدمين ، فوفقًا لآخر تقرير لشركة الأمن ، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوي على برمجيات خبيثة قادرة على لعرض الإعلانات غير المرغوب فيها وتقليل عمر البطارية وإجراء تغييرات غير مرغوب فيها عبر الهاتف.

هذه التطبيقات هي Wild & Exotic Animal Wallpaper و ZodiHoroscope و PIP Camera 2022 و Magnifier Flashlight ، وتتم إزالتها الآن بواسطة Google. لمزيد من الأمان.

كيف تحمي هاتفك من التطبيقات الضارة

يمكن استخدام Google Play Security للحفاظ على أمان التطبيقات وخصوصية البيانات. يقوم بمسح جهازك بسهولة بحثًا عن السلوك الضار. ينشط ضمان الأمان على التطبيقات قبل تنزيلها من متجر Google Play ، ويرسل تحذيرًا بشأن التطبيقات التي قد تتسبب في إيقاف التطبيقات الضارة أو إزالتها من الهاتف ، وقد يعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية على إصدارات معينة من Android.

يمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال الخطوات التالية: