جورجينا رودريغيز ترسم وشما تخليدا لذكرى طفلها المتوفى

يبدو أن عارضة الأزياء العالمية، جورجينا رودريغيز، زوجة نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم تتغلب بعد على أزمة فقدان أحد أبنائها التوأم، حيث حصلت على وشم يتذكر الطفل المتوفى.

شاركت جورجينا رودريغيز مجموعة من الصور لنفسها على حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال رحلتها إلَّى جزيرة سردينيا الإيطالية، مرتدية فستانًا ورديًا، كشفت خلاله أنها حصلت على وشم جديد.

وأكدت وسائل إعلام دولية أن وشم رودريغيز هُو “ملاك فِيْ يديه قمر” ورسمه على ساعده الأيسر.

على الرغم من أن زوجة اللاعب البرتغالي لم تنشر صورة للوشم بعد الحصول عليها، إلا أنه كان واضحًا من خلال صورته أثناء عمله، والتي ظهرت بوضوح على جهاز iPad الذي ينظر إليه الرسام.

تفاعل معها أتباع جورجينا كثيرًا، وعلقوا على جمالها ووشمها.

تعرض رونالدو وزوجته لخسارة مأساوية قبل بضعة أشهر، وتحديداً فِيْ أبريل 2022، بعد وفاة أحد توأمينهما حديثي الولادة.

وكتب رونالدو على حسابه على تويتر فِيْ ذلك الوقت “ببالغ الحزن نعلن وفاة ابننا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به الأب. فقط ولادة فتاتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.

وتابع “نود أن نشكر الأطباء والممرضات على رعايتهم الماهرة ودعمهم، فنحن جميعًا محطمون ونطلب الخصوصية فِيْ هذا الوقت الصعب جدًا، يا ولدنا، أنت ملاكنا. سنحبك للأبد.”

فِيْ الآونة الأخيرة، لفتت صورة ابنة عارضة الأزياء الأرجنتينية ونجمة مانشستر يونايتد، الأخت التوأم للفتاة المتوفاة، انتباه العديد من متابعيها.

نشرت جورجينا صورة لطفلها النائم عبر حسابها على إنستغرام وعلقت بالإسبانية قائلة “بيلا إزميرالدا، نعمةتي الصغيرة”. تفاعل كريستيانو رونالدو مع الصورة تاركًا رمز قلب فِيْ التعليقات.

كَمْا شاركت جورجينا الصورة الأولى لابنتها، والتي ظهرت ملامحها بوضوح، وأعلنت أن اسمها هُو “بيلا إزميرالدا”، حيث ظهرت مبتسمة على سريرها، وشارك كريستيانو رونالدو صورة له مع ابنته وعلق عليها. عليه. “عشقي الابدي.”