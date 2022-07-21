جورجييفا صندوق النقد يأمل بالانتهاء من المفاوضات مع سريلانكا “بأسرع وقت”

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن إدارة الصندوق تأمل فِيْ القضاء علينا “فِيْ أقرب وقت ممكن”.

وأكدت جورجيفا استعداد الصندوق للعمل مع القيادة السياسية للبلاد طالما أنها مدعومة من قبل الشعب.

يأتي هذا البيان بعد فترة وجيزة من انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد اليوم، بعد أسبوعين من فرار الرئيس السابق من البلاد نتيجة الاحتجاجات الشعبية ضده.

وكانت سريلانكا طلبت مساعدة عاجلة من الصندوق، مؤكدة أنها بحاجة إلَّى 6 مليارات دولار فِيْ الأشهر المقبلة لضمان استمرار الحياة اليومية، خاصة مع ندرة الوقود وتدهُور الاحتياطيات الأجنبية الناتج عَنّْ تراجع السياحة الروسية. الحرب الأوكرانية.