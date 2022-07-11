أعرب الفنان اللبناني جورج الراسي، عَنّْ سعادته بإحياء حفل فِيْ سوريا، بعد توقف بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فِيْروس كورونا.

وتحدث الراسي خلال لقاء مع فوشيه على هامش حفلته الغنائية عَنّْ أغنيته التي صدرت مؤخرا “بصلي”، حيث أوضح أن الأغنية هِيْ عمل لغرض والغرض منه إيصال رسالة اجتماعية عَنّْ العَنّْف الأسري.، للحد من العَنّْف فِيْ المجتمعات والمعاملات الزوجية وحتى العلاقات المؤقتة، مع التأكيد على أن العَنّْف ليس هُو الحل. وعبر جورج عَنّْ سعادته بالصدى الجميل والنجاح الذي حققته هذه الأغنية.

وكشف عَنّْ استعداده لأغنية باللهجة المصرية تستهدف الشارع المصري، والتي سيتم طرحها قريبًا.

من حيث التمثيل ؛ كانت له تجربة تمثيلية مع الفنان آدم فِيْ فِيْلم “عصابة الفنانين” الذي انتهى تصويره وسيُعرض قريباً، ويعتبر هذه المشاركة تجربة رائعة ويمكن تكرارها.

وعَنّْ علاقته بشقيقته الفنانة نادين الراسي أكد جورج أن شهادته تضررت من شقيقته، وكان حاضرا فِيْ الوسط الفني قبلها، لكن نجاحه لا يقل أهمية عَنّْ نجاحه من خلال رغم الاختلاف. فِيْ خط الغناء من خط التمثيل، مؤكدا أن نجاحه يعَنّْي الكثير بالنسبة له ويضيف إلَّى نجاحه.

وفِيْ الختام أشار إلَّى أنه راضٍ عَنّْ مسيرته الفنية ويتمنى الاستقرار على جميع المستويات وصباح الخير ليتمكن من تقديم الأفضل.