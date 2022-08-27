جورج الراسي جسّد مشهد حادث التصادم قبل سنوات فِيْ “أنت الحب”‎‎

اختتم الفنان اللبناني، جورج الراسي، جولته الغنائية بين لبنان ومصر ثم سوريا، لتنتهِيْ بشكل مأساوي بعد وفاته إثر حادث مروع أثناء مغادرته دمشق متوجهاً إلَّى لبنان فجر السبت.

وأفادت الأنباء أن الراسي، 39 عاماً، “نام” أثناء قيادته للسيارة عبر الحدود السورية، مما تسبب فِيْ اصطدامها بجدار كبير على طريق فِيْ المصنع، وموته على الفور مع الشابة. معه.

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، تبين بعد فحص الجثة أنه مصاب بكسور فِيْ الصدر والرأس نتيجة قوة الاصطدام بمتوسط ​​الحاجز على الطريق الحدودي بين سوريا ولبنان.

جلب مشهد وفاة الفنانة اللبنانية إلَّى أذهان الجمهُور أغنية “أنت حب” التي قدمها منذ سنوات، حيث ظهرت فِيْ مقطع الفِيْديو أثناء قيادته لسيارته لتصطدم بالفاصل الأسمنتي. فِيْ الطريق.

وعلق متابعون على أن أحداث الكليب كانت أشبه بالحديث عَنّْ طريقة وفاته.

كَمْا ظهر جورج فِيْ مقطع فِيْديو للتوعية بحادث سيارة.

بدأ جورج الراسي مسيرته الفنية فِيْ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، قدم خلالها أغانٍ بلهجات مختلفة، لا سيما اللبنانية والمصرية.

كَمْا لفت الراسي انتباه الجماهِيْر ونقاد الموسيقى على حد سواء، بسبب تشابه صوته مع “سلطان الطرب” الخام جورج وسوف، وآخر إصدار غنائي له كان “بعل بالي” أواخر مايو عام 2022.