جورج الراسي طلب الاستقرار.. وكان ينتظر عرض تجربته السينمائية اليتيمة

فِيْ مطلع شهر تموز الماضي، التقت كاميرا “العرب اليوم” بالفنان الراحل جورج الراسي، الذي توفِيْ اليوم السبت 27 آب، جراء حادث مروري مروع، أثناء عودته من سوريا إلَّى لبنان.

تعيد “العرب اليوم” اليوم نشر اللقاء الذي جرى على هامش حفل افتتاح مطعم فِيْ سوريا، والذي وصف فِيْه الفنان الراحل “العرب اليوم” بقوله “أنت معقد”.

وخلال اللقاء دعا الفقيد الله أن يوفق له الاستقرار الفكري والوطني والصحي على كافة المستويات فِيْ مواجهة الأزمات الصحية التي يمر بها العالم مثل وباء كورونا الذي أودى بحياة الملايين حول العالم. . العالم وغيرها. .

وقال الراسي “إن شاء الله نستقر ونعود إلَّى ما يحلو لنا ونعود إلَّى أيامنا الطيبة التي تعودنا عليها”.

وكان الراسي قد فاجأ الجمهُور خلال اللقاء بالكشف عَنّْ دخوله مجال التمثيل من باب السينما من خلال فِيْلم بعَنّْوان “عصابة الفنانين” مع الفنان آدم، لكنه أوضح أن الفِيْلم كان يعمل به. ذروة وباء كورونا.

ووصف المغني الراحل تجربته الوحيدة فِيْ عالم التمثيل السينمائي بأنها “كانت رائعة. فِيْلم أكشن جميل جدًا “، مشيرًا إلَّى أنه يتوقع عرض الفِيْلم بعد فترة وجيزة من الانتهاء من إعداده. دعا الجمهُور لمشاهدة الفِيْلم.

ورفض الراحل أن ينسب نجاحه إلَّى شهرة شقيقته نادين الراسي قائلاً “نادين حياتي وهِيْ فِيْ رأسي، لكني كنت فِيْ عالم الفن قبلها”. “نادين تزيد نجاحي وتضيف لي”.

وأوضح أن ما يقدمه فِيْ عالم الغناء يختلف عما تقدمه أخته نادين الراسي فِيْ التميل، قائلاً “هِيْ مكتوبة بخط اليد وأنا مكتوبة بخط اليد، لكن نجاحها لا يقل أهمية” عَنّْ نجاحك. . ” ولا تقل أهمية عَنّْ جعلها أكثر نجاحًا.

كَمْا كشف أنه كان يحضر أغنية جديدة باللهجة المصرية تستهدف الشارع المصري، وعبر عَنّْ شوقه لمصر، وأعلن عبر حسابه على إنستجرام أنه سيقيم حفلًا فِيْ شرم الشيخ فِيْ 20 أغسطس. .

فِيْ ذلك الوقت تحدث جورج الراسي عَنّْ أغنيته الأخيرة “بعل بلالي” التي كتبها علي المولى وألحان محمود عيد، قائلا إنها تهدف إلَّى إيصال رسالة اجتماعية حول العَنّْف الأسري، بهدف. للحد من هذه الظاهرة فِيْ المجتمعات.

وصرح المتوفى خلال اللقاء أن “العَنّْف لن يكون حلا للمشاكل أبدا، ولهذا أطلقنا هذه الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا”.