جورج الراسي قبل وفاته الفن مجد باطل.. وابني لو غنى “بقص لسانه”

وقبل وفاته، نفى الفنان اللبناني، جورج الراسي، وجود علاقة عاطفِيْة فِيْ حياته، فِيْ لقائهما الأخير، أثناء تواجده فِيْ سوريا لإحياء حفله الغنائي فِيْ العاصمة دمشق.

وقال الراسي فِيْ لقائه الأخير على الإذاعة السورية “نينار” “لا نية للزواج للمرة الثالثة، ولا أحد يعرف هذا الجزء من الآخر، وفِيْ هذه اللحظة هذا الحديث ليس سيئا، وأنا أتمنى أن أعمل لدى أسرة للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، لأنني أحب الأسرة “.

فِيْ مقابلته الإعلامية أكد جورج الراسي أن “الفن مجد زائف، والأسرة هِيْ الأساس، وذروة السعادة تكَمْن فِيْ إرضاء أسرتي، وقد أصبحت نفس الشيء الذي قدمته للفن، عَنّْدما أصنع شيئًا لنفسي فِيْ بعدين “.

وتحدث الفنان الراحل عَنّْ نجله الوحيد “جو” من زوجته السابقة جويل حاتم البرازيلية من أصل لبناني، قائلا “جو متنمر كبير. لم أعطه إياه من قبل، بسبب ظروف معينة”. عَنّْدما كان صغيرا “.

وأشار جورج الراسي إلَّى أن نجله الوحيد “جو” أولوية فِيْ حياته، قائلاً “لم أقصر عليه، وإن شاء الله لم أقصر عليه طويلاً”. لذلك ليس لدي مشكلة مع قصر فِيْ فني، أمام ابني، ابني أولوية “.

وأوضح أنه متردد فِيْ تعريف نجله “جو” بالفن، رغم امتلاكه صوتًا جميلًا، قائلاً ساخرًا “قطع لسانه أول شيء”. عَنّْدما كنت صغيرًا، لم أرغب أبدًا فِيْ تفويت فرصة الفن. ، ولم أستطع “.

وكشف الفنان اللبناني عَنّْ استعداده لعمل غنائي جديد باللهجة المصرية من إنتاجه بنفسه، دون أن يكشف عَنّْ التفاصيل، مضيفًا “مصر بوابة عظيمة لكل فنان، ولا يمكن لأحد أن ينجح إلا عَنّْدما يغيب عَنّْ مصر. ، ومصر أم الفن وأم الدنيا، والأغاني التي قدمتها لمصر جعلتني مشهُورة “.

وكان الراسي قد فاجأ الجمهُور خلال لقاء سابق عبر “العرب اليوم” بالكشف عَنّْ دخوله مجال التمثيل من باب السينما، من خلال فِيْلم بعَنّْوان “عصابة الفنانين” مع الفنان آدم، لكنه أوضح أن كان الفِيْلم قيد العمل فِيْ ذروة وباء كورونا.