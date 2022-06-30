جورج وسوف بـ”عكاز” وزيادة وزن واضحة فِيْ حفله بجدة مع صابر الرباعي

أقام الفنان جورج وسوف، حفلا عاما برفقة النجم التونسي صابر الرباعي، ضمن فعاليات موسم جدة، مساء الأربعاء، برعاية الهِيْئة العامة للترفِيْه.

ظهر الواصف مرة أخرى على مسرح “Layalina Punch Mark”، مدعومًا بعكاز مرة أخرى، وبدا أنه يكتسب وزنًا واضحًا، لكنه قدم أمسية رائعة، تفاعل معها الجمهُور بالغناء والرقص.

كَمْا أعربت الفنانة عَنّْ سعادتها بحضورها مع الجمهُور وشكرت هِيْئة الترفِيْه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ على استضافته للعام الثاني على التوالي.

بدأ الفنان السوري تحالفه بأغنية “الحب الكبير”، وكذلك أغنية “صباح الخير للعشاق” وأغنية “دكتور جراح” وأغنية “علم قلبي الشوق” و “قدك المياس”. “. “للمطرب السوري صباح فخري، و” غدا تعرف “وأغنية” قلب “. الحبيب مرشدك”.

من جهته، أبهر الفنان التونسي صابر الرباعي الجمهُور بأغاني “يا عسل” و “أجمل نساء العالم” و “سيدي منصور” و “البرشاء” و “القدرات” و “السلاملي”. “. ، و اخرين.

وأثناء الحفل فاجأت صابر الرباعي الحضور بتقديم أغنية مخصصة للجمهُور السعودي بعَنّْوان “السعودية اشتقت لك” والتي لقيت استحسانا من قبل الحاضرين الذين تفاعلوا معها امتنانا لهذا العمل الفني الجميل. .. إيماءة.

وعبر الرباعي عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ الحفل قائلا “شاركت عام 2022 والذكرى الجميلة ما زالت فِيْ بالي، ويسعدني دائما حضور السعودية خاصة فِيْ موسم جدة والليل كان ممتاز. . “

وشكر هِيْئة الترفِيْه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ على حفاوة الاستقبال. كَمْا شكر شركة “بانش مارك إنترناشيونال” على احترافِيْة المنظمة، ثم رحب بفرقته الموسيقية.

وثّق الفنان التونسي، عبر حسابه على “إنستجرام”، مقطع فِيْديو قصيرًا من لقائه بالفنان جورج وسوف، خلال حفله الغنائي فِيْ جدة، وقبل صعوده على المسرح، وصوّره صابر الرباعي. مع سلطان الطرب.

قبل أيام حرص جورج وسوف على الترويج لحفلته بمشاركة صابر الرباعي بنشر بوستر الحفل، وعلق عليه قائلاً روحي نسما مع الحبيب … فِيْ جدة، يسعدني أن ألتقي بحبيبتي مرة أخرى، وإن شاء الله، ليلة غنائية خاصة لمتذوق، بمشاركة الفنان الحساس والودي صابر الرباعي، موسم جدة.