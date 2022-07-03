جورج وسوف يوثق فِيْديو لشاب متفاعل بحماس فِيْ حلفه ويعلق ما تقولولي مش مهضوم

وثق المطرب السوري جورج وسوف مقطع فِيْديو لأحد معجبيه الشباب الذين حضروا حفلته فِيْ موسم جدة الأربعاء الماضي، وهُو تفاعلي للغاية مع أغانيه.

وتعليقًا على الفِيْديو الذي نشره على موقع “إنستجرام”، قال الوصوف “عشها، ما قلته لي عسر الهضم”.

وحظي المقطع بتفاعل كبير بين الجمهُور، حيث سلط الضوء على أن أغاني جورج وسوف لا يمكن نسيانها، وهناك من يحفظها ويتردد فِيْ كل مكان، وذكر العديد من المعلقين أنهم لو كانوا فِيْ مكان الشاب لكانوا تفاعلوا بشكل مختلف. بنفس الطريق أمام سلطان طرب.

أحيا الفنان جورج وسوف، حفلا عاما برفقة النجم التونسي صابر الرباعي، ضمن فعاليات موسم جدة، مساء الأربعاء، برعاية الهِيْئة العامة للترفِيْه.

ظهر الواصف مرة أخرى على مسرح “Layalina Punch Mark”، مدعومًا بعكاز مرة أخرى، وبدا أنه يكتسب وزنًا واضحًا، لكنه قدم أمسية رائعة، تفاعل معها الجمهُور بالغناء والرقص.

كَمْا أعرب الفنان عَنّْ سعادته بحضوره مع الجمهُور وشكر هِيْئة الترفِيْه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ على استضافته للعام الثاني على التوالي.

بدأ الفنان السوري تحالفه بأغنية “الحب الكبير”، وكذلك أغنية “صباح الخير للعشاق” وأغنية “دكتور جراح” وأغنية “علم قلبي الشوق” و “قدك المياس”. “. “للمطرب السوري صباح فخري، و” غدا تعرف “وأغنية” قلب “. الحبيب مرشدك”.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالفِيْديوهات والصور الخاصة بالحفل، معربين عَنّْ سعادتهم برؤية سلطان الطرب مرة أخرى، فِيْما عبر آخرون عَنّْ حزنهم لتدهُور صحته وكبر سنه.

وكتب أحد المتابعين “أبو وديع أسطورة خارجة عَنّْ المألوف .. الحفلة على مستوى عال وأكثر من رائعة. تاريخ موسيقي قديم جدا .. هذا ما أغنى كل شيء .. حفظكَمْ الله و اعتني بك”. سلطان طرب جورج وسوف “، وأضاف آخر” حفلة جورج وسوف أحلى حفل … لا أعرف كَيْفَ نسيت صوتي، وصابر جن جنونًا أيضًا “.

وحرص جورج وسوف قبل أيام على الترويج لحفلته بمشاركة صابر الرباعي بنشر بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا “روحي نسما مع الحبيب … فِيْ جدة، يسعدني أن ألتقي بحبيبتي مرة أخرى، وإن شاء الله، ليلة غنائية خاصة لمتذوق، بمشاركة الفنان الحساس والودي صابر الرباعي، موسم جدة.