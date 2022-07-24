جوزيف عطية أحب “وحداني”.. ولا أمانع تكرار تجربة التمثيل بهذه الشروط

أكد الفنان اللبناني جوزيف عطية، أنه لا يمانع فِيْ تكرار التجربة التمثيلية للمرة الثانية بعد أن نجح فِيْ الأولى، مشيرًا إلَّى أنه يحب التمثيل كثيرًا، ومن أبرز الشروط تكرار التجربة التي أجلها من أجلها. كثير فِيْ بعض الأحيان، وجود نص جميل وجذاب، وقوة الاتجاه والإنتاج، وأن يكون العمل فِيْ شكله الصحيح.

وفِيْ حوار مع العرب اليوم، أعرب عطية عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ مهرجان “ليالي قلعة دمشق” الذي تنظمه شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعادة إحدى لياليه، مسلطاً الضوء على خصوصية المكان، مسرح قلعة دمشق بالنسبة له. تفاعل الجمهُور معه وعلاقته بالجمهُور السوري الذي يحبه ويحافظ على أغانيه.

وعبر عَنّْ حبه لأغنيته “وحداني” التي قدمها، وسعادته بأصدائها، مشيرًا إلَّى أن الفن لا يجب أن يرضي جميع الأذواق، ويختلف الجمهُور فِيْ كَيْفَِيْة استقبال كل أغنية، لكنها تعَنّْي الكثير. له، وكفنان يحاول إرضاء جميع الأذواق، لا سيما فِيْما يقدمه بين الكلاسيكي والإيقاعي.

وعَنّْ الدويتو الذي قدمه باللهجة المغربية قال إنها كانت تجربة صعبة للغاية لكنها جميلة جدا وهُو سعيد بالنتيجة الإيجابية.

وكشف لـ “العرب اليوم” أنه بصدد التحضير لوظيفة جديدة ستطلق بعد نحو شهر، مفضلاً عدم الكشف عَنّْ تفاصيله فِيْ الوقت الحالي.

فِيْ سياق مختلف ؛ وعَنّْ توجهه لنشاط آخر للعمل بعيدًا عَنّْ الفن، قال إن فكرة البحث عَنّْ مجال استثمار آخر موجودة، ولكن ليس فِيْ المستقبل القريب، حيث إنه مكرس حاليًا لعمله الفني.