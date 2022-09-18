“جوستافو لاعب فاشل”.. رد مثير من نجم النصر

علق أحد نجوم نادي النصر، على انتقادات البرازيلي لويز جوستافو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول، ضمن صفوف المونديال.

وكان النصر قد وقع مع جوستافو فِيْ صفقة انتقال مجانية من فناربخشه التركي خلال فترة ميركاتو الصيفِيْة.

دافع هاشم سرور، نجم النصر السابق، عَنّْ جوستافو عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد الانتقادات التي تلقاها فِيْ الفترة الأخيرة.

كتب سرور، “تم تقييم جوستافو من قبل مشجع جالس على مرصوف بالحصى فِيْ برنامج حواري يستخدم لتقييم اللاعبين والفرق فِيْ الممر وفِيْ العمق. لقد كان لاعبًا فاشلًا”.

وشارك جوستافو مع النصر خلال الموسم الحالي من دوري الروشن للمحترفِيْن فِيْ أربع مباريات، وسجل هدفا فِيْ المباراة الأخيرة ضد الباطن بتسديدة قوية نالت إعجاب جميع الجماهِيْر ووسائل الإعلام.