جوستافو يتألق.. والإصابة تبعد ثنائي النصر

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول لنادي النصر، مشهدا ناريا، السبت، ضمن المعسكر التحضيري للفريق فِيْ مدينة مريبة الإسبانية.

أفادت صحيفة الرياضية أن المدرب رودي جارسيا أخضع لاعبي النصر لدورتين تدريبيتين صباحية ومسائية تضمنت مشاركة المحور البرازيلي الجديد لويس جوستافو الذي قدم رؤى فنية جيدة خاصة فِيْ تطبيق. طريقة الحيازة. من الكرة

“السوار والقوة الجسدية” رسائل غارسيا النارية إلَّى نجوم النصر

فِيْ التدريبات، دعم جارسيا سلسلة من التدريبات التكتيكية والجوانب الدفاعية، وأنهى التدريبات بلعب عرضيات ومواجهة المهاجمين بحراس المرمى الثلاثة، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا ووليد عبد الله ونواف العكيدي.

أصيب ثنائي النصر فِيْ مخيم ماريبا.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “الاقتصادية” عَنّْ إصابة الثنائي عبد الفتاح آدم والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف خلال تدريبات فوز السبت.

عانى مهاجم النصر عبد الفتاح آدم من آلام فِيْ عضلات الظهر، مما تسبب فِيْ غيابه عَنّْ التدريبات الجماعية، كَمْا غاب مشاريبوف، الذي يعاني من آلام فِيْ الركبة، عَنّْ علم أن اللاعب الأوزبكي لن يشارك فِيْ المباراة الودية. مباراة النصر ضد لاس بالماس الاسباني.

وكان النصر قد تعادل مع لاس بالماس الإسباني بهدفِيْن فِيْ مباراة ودية بين الفريقين يوم الجمعة فِيْ إطار الاستعدادات العالمية للموسم الجديد (انظر التفاصيل).

مباريات النصر القادمة فِيْ كامب ماريبا

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره ريال سرقسطة فِيْ 1 أغسطس، ثم يواجه ملقة فِيْ 5 أغسطس، ثم قادس فِيْ 11 أغسطس، قبل العودة إلَّى الرياض (انظر التفاصيل).

أنظر أيضا..

“الضوء الأخضر انتهى” نجم برشلونة على وشك التقدم نحو النصر

3 لاعبين دوليين مرشحين للفوز بعد خصم 3 صفقات مجانية