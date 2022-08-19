يعتبر الجوع من أخطر القضايا التي لا تحظى بالاهتمام الكافِيْ مقارنة بغيرها مثل الجائحة والنزاعات المسلحة.

تدور معظم المخاوف العالمية اليوم حول تغير المناخ والقضايا الملحة الأخرى المماثلة، فِيْ حين أن انتشار الجوع هُو أحد انعكاسات تغير المناخ وانتشار الجفاف فِيْ العديد من المناطق حول العالم.

سكان أوروبا الجياع

ارتفع عدد المتضررين من الجوع بشكل كبير إلَّى 828 مليون فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها أكثر من 150 مليون منذ عام 2022 ؛ هذا هُو أكثر من مجموع سكان أوروبا، الذي يتجاوز 740 مليون.

يواجه 345 مليون شخص فِيْ 82 دولة انعدامًا حادًا فِيْ الأمن الغذائي – وهُو مستوى يعرض حياتهم وسبل عيشهم لخطر شديد نتيجة عدم استهلاك ما يكفِيْ من الغذاء.

علاوة على ذلك، هناك ما يصل إلَّى 50 مليون شخص فِيْ 45 دولة على شفا المجاعة، ويعيش أكثر من 880 ألف شخص بالفعل فِيْ ظروف شبيهة بالمجاعة – وهُو رقم تضاعف 10 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لبيانات عَنّْ موقع برنامج الغذاء العالمي.

شبح الجوع

مع هذا الارتفاع السريع فِيْ الأعداد، يعد هذا مؤشرا على البعد عَنّْ تحقيق الهدف الإنساني المشترك المتمثل فِيْ القضاء على الجوع، ويحذر من انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، حيث يعد القضاء على الجوع وسوء التغذية أمرا ضروريا. الركيزة الأساسية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

فِيْ عالم يتمتع بمستويات أفضل للمعيشة والمعرفة والوصول إلَّى التكنولوجيا، من المذهل حقًا معرفة أن الوصول إلَّى الغذاء لا يزال بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. لم يعد الجوع محصوراً فِيْ مناطق جغرافِيْة ومجتمعات محددة، بل أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للجميع.

ضرب الجفاف العديد من المناطق حول العالم، بما فِيْ ذلك مناطق فِيْ دول مثل فرنسا والمغرب والصين، وأدت هذه الموجات إلَّى انكَمْاش العديد من منتجات الحبوب الزراعية مثل القمح والشعير وحتى المانجو فِيْ باكستان.

نحت الجوع

وقالت بيزنس إنسايدر إن تراجع منسوب الأنهار فِيْ أوروبا بسبب الجفاف الشديد أدى إلَّى ظهُور تمثال يعرف باسم “أحجار الجوع” الأسبوع الماضي، وتوجد هذه الصخور فِيْ ألمانيا ويعود تاريخها إلَّى عام 1616.

أدت موجة الحر الشديدة الأخيرة فِيْ القارة العجوز إلَّى خفض مستوى الأنهار عبر القارة وجفاف بعض البحيرات، وكشفت عَنّْ الصخور المنحوتة منذ قرون.

بصيص أمل يحتاج إلَّى دعم

بصفته رائدًا فِيْ الجهُود العالمية لمكافحة الجوع، يبذل برنامج الأغذية العالمي قصارى جهده لمعالجة هذا الأمر، لكنه يواجه فجوات تمويلية حادة.

فِيْ عام 2022، حشد البرنامج مبلغًا قياسيًا قدره 9 مليارات دولار فِيْ التمويل، لكن التطورات الحالية رفعت ميزانيته المتوقعة لعام 2022 إلَّى 22 مليار دولار.

يبدو واضحا أن آفاق حل هذه المشكلة ستغلق تماما ما لم يتم الوصول إلَّى هذا المبلغ أو حتى نصفه.

كان برنامج الأغذية العالمي، طوال تاريخه، “أول من وصل إلَّى مسرح الكوارث” لتقديم الدعم والإغاثة اللازمين ؛ لديها الموظفِيْن والأنظمة والشبكات اللازمة لتقديم المساعدة الفورية، ونحن نضمن وصول الموارد المناسبة إلَّى المحتاجين باستخدام تقنيات مختلفة – مثل القياسات الحيوية – لتحقيق أهدافها بدقة.

كَمْا عمل مع العديد من الشركاء لضمان استقرار النظم الغذائية الوطنية وسلاسل التوريد لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع والقضاء عليها.

فِيْ عام 2022، ساعدت أكثر من 128 مليون شخص فِيْ أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم. ومع ذلك، فإن الاحتياجات الغذائية العالمية ستفوق قريبًا قدرة برنامج الأغذية العالمي أو أي منظمة أخرى على الاستجابة إذا استمر الوضع على هذا المسار الكارثي.

34 دولة مهددة بالجوع

فِيْ يونيو الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هناك خطرًا حقيقيًا بحدوث مجاعة هذا العام.

ودعا جوتيريش إلَّى عقد اجتماع على المستوى الوزاري بشأن الأمن الغذائي لاتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار فِيْ أسواق الغذاء وتقليل التقلبات فِيْ أسعار السلع.

وقال “إننا نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة”. “أدت الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى تفاقم المشاكل التي تراكَمْت على مر السنين، مثل الاضطرابات المناخية ووباء كوفِيْد -19 والاختلال الكبير فِيْ وتيرة التعافِيْ”.

وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهُو مقياس تستخدمه وكالات الأمم المتحدة والهِيْئات الإقليمية ومجموعات الإغاثة لتحديد مستوى انعدام الأمن الغذائي، فإن أكثر من 460.000 شخص فِيْ الصومال واليمن وجنوب السودان معرضون لخطر المجاعة. هذه هِيْ المرحلة التي تسبق إعلان المجاعة فِيْ المنطقة.

وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي، فإن ملايين الأشخاص فِيْ 34 دولة أخرى على شفا المجاعة.