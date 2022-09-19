جوع وبؤس فِيْ ثامن أعوام الانقلاب.. الشعب اليمني يقاسي “نكبة الحوثيين”

مع اقتراب الذكرى الثامنة لانقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية، يعاني الشعب اليمني “كارثة” استولت على حقه الطبيعي فِيْ الحياة الكريمة.

وحتى الآن، تواصل مليشيات الانقلاب الحوثي تنفِيْذ سياسة التجويع ضد الشعب اليمني، لمواصلة حربها ضد اليمنيين فِيْ كافة المجالات.

هذه السياسة التي أطلقتها الميليشيات بانقلابها عام 2014، والتي على أساسها صادرت الميليشيات جميع موارد البلاد ومداخيلها، مما أدى إلَّى واقع معيش صعب، وهُو ما حذرت منه مؤخرًا منظمات أممية ودولية.

وعلى الرغم من أن التحذيرات ركزت على الارتفاع المقلق فِيْ أسعار السلع الغذائية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن تداعيات تدهُور الأوضاع المعيشية وتدهُور الوضع الإنساني برمته نتيجة تصرفات المليشيات كانت محط تركيز دولي وداخلي. محادثات دولية حول الاوضاع فِيْ مناطق الحوثيين.

تدهُور الوضع الإنساني

كشف مسؤول أممي أن الوضع الاقتصادي العام أصبح “متردياً”. نتيجة ممارسات الميليشيات التي أدت إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فِيْ مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 70٪.

قال المدير التنفِيْذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفِيْد بيسلي، إن أسعار المواد الغذائية فِيْ مناطق شمال اليمن، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفعت هذا العام بنسبة 70 بالمئة، مقارنة بالوضع العام الماضي.

جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها بيزلي أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول النزاع المسلح والأمن الغذائي تحت بند “حماية المدنيين فِيْ النزاعات المسلحة”.

وشدد بيسلي خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلب البرازيل وايرلندا على أن “الوضع الإنساني (فِيْ اليمن) تدهُور على الرغم من الهدنة الهشة، بسبب تدهُور الآفاق الاقتصادية”، مشيرا إلَّى أن البرنامج يسعى إلَّى توفِيْر المواد الغذائية اللازمة. 18 مليون شخص.

سياسات الميليشيات

هذا الوضع الإنساني والمعيشي البائس، أرجع خبراء اقتصاديون يمنيون ذلك إلَّى السياسة التي تتبعها ميليشيا الحوثي، بمصادرة موارد الدولة وإيراداتها، ونهبها لصالح قادتها.

أكد ذلك الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الديري، الذي اعتبر ارتفاع الأسعار فِيْ مناطق سيطرة الميليشيات إلَّى 70٪ “طبيعي” نتيجة ممارسات الحوثيين العديدة.

وقال الضعري للعين نيوز “هذا طبيعي، لأن هذا الارتفاع ناجم عَنّْ احتكار الحوثيين للتجارة والنفط والأسواق وازدواج الضرائب والجمارك التي تفرضها الميليشيات على المواطنين.

وأضاف أن هذه السياسات هِيْ المصدر الرئيسي لتمويل الحوثيين لحرب الحوثيين وجهُود الميليشيات، ودفع رواتب وأسلحة وتكاليف نقل لعَنّْاصر هذه الميليشيات. لتحضير المسيرات العسكرية هنا وهناك.

قيود تعسفِيْة

كَمْا أشارت تقارير أممية وإنسانية دولية إلَّى جملة من العوامل التي تسببها مليشيات الحوثي فِيْ ​​تدهُور الأوضاع المعيشية والإنسانية وزيادة أسعار المواد الغذائية.

وذلك من خلال سياسة الحصار وتقييد حركة المساعدات الغذائية والإنسانية بين المحافظات، أو بين المناطق الداخلية ضمن نطاقات ضيقة، مما ضاعف تكاليف النقل، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المواد الأساسية.

وأشار كبير الاقتصاديين فِيْ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ماكسيمو توريرو، إلَّى هذا الجزء، عَنّْدما أشار إلَّى أن “القيود المفروضة على الحركة تستمر فِيْ تقييد وصول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف توريرو، فِيْ جلسة مجلس الأمن الخاصة بالنزاع المسلح والأمن الغذائي تحت بند “حماية المدنيين فِيْ الصراع المسلح”، أن المنظمات تواجه قيودًا تعسفِيْة تحد من تحركاتها فِيْ مناطق سيطرة الحوثيين، ما يؤدي إلَّى تداعيات سلبية، عواقب التي يتحملها المدنيون الذين هم فِيْ أمس الحاجة إلَّى المساعدة.

نقص التغذية الحاد

وفقًا للأمم المتحدة، تسببت أكثر من 7 سنوات من النزاع المسلح فِيْ معاناة 19 مليون شخص – ستة من كل 10 أشخاص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

فِيْ إحاطة من داخل مجلس الأمن، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فِيْ حالات الطوارئ مارتن غريفِيْث إن ما يقدر بنحو 160 ألف شخص يواجهُون كارثة.

كَمْا أشار غريفِيْث إلَّى أن 538 ألف طفل فِيْ اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد.