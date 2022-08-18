جولات رقابية لـ التجارة لضبط مخالفات ادعاء وجود عطل بأجهزة الدفع

قامت وزارة التجارة بزيارات تفتيشية للكشف عن انتهاكات أجهزة الدفع المزعومة وفرض غرامات فورية على المنشآت غير المتوافقة.

فيديو | وزارة التجارة تنفذ جولات للسيطرة على المخالفات بزعم حدوث خلل في أجهزة الدفع#الإخبارية pic.twitter.com/EwfwKPFDZ0

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 18 أغسطس 2022

التزام الشركات

وقالت وزارة التجارة على حسابها على تويتر إن “فرق المراقبة لدينا تقوم بجولات ميدانية في مختلف مناطق المملكة لتحديد مدى التزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني”.

وأضاف أنه يتم رصد مخالفات ادعاء الأعطال في أجهزة الدفع وفرض غرامات فورية على المنشآت المخالفة.

جرائم التستر التجاري

وفي سياق متصل، لا تزال الجولات الإشرافية التي تقوم بها وزارة التجارة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر على التجارة.

وقالت التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “ تويتر ”، إن فرق التفتيش توقفت عندما انتهكت منشآت تجارية في قطاعي الألبسة والكماليات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.