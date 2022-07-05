جولات لـ التجارة على مصانع الألبان والعصائر والمخابز في مكة المكرمة

رصدت فرق إشراف وزارة التجارة مصانع الألبان والعصائر والمخابز في منطقة مكة المكرمة. ضمان وفرة الإنتاج والثروة الحيوانية للحجاج.

تقف فرق المراقبة لدينا على أهبة الاستعداد في مصانع الألبان والعصائر والمخابز في منطقة مكة المكرمة لضمان وفرة الإنتاج والمخزون ؛ لحجاج بيت الله.# سلام_آمن#trade_in_pilgrimage 🇸🇦 pic.twitter.com/t21FuSHVhQ

– وزارة التجارة (MCgovSA) 4 يوليو 2022

تتبع الطريق

جاء ذلك بحسب ما قالته الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الاثنين، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر جهودها في مراقبة مصانع الألبان والعصائر والمخابز.

وفي وقت سابق زار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الأسواق المركزية ومراكز الإمداد والخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم حج هذا العام بالعاصمة المقدسة.

جولة الوزير

وتفقد القصبي أسواق الخضار والفاكهة بالجملة ومنافذ اللحوم والأسماك ومراكز الإمداد والمخابز المركزية الكبرى ليرى مدى التوافر الكامل والوفرة الكبيرة ـ ولله الحمد ـ لجميع السلع والمنتجات التي تلبي كافة الاحتياجات. من الحجاج.

وشملت الزيارة مراكز الخدمة النفطية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للتحقق من أن جميع مرافقها تقدم أعلى مستويات الخدمة لاستقبال الحجاج.