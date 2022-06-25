جولات ميدانية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للحجاج بالمسجد الحرام 

قام فريق عمل مشترك بين جهازي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (وكالة شؤون المسجد النبوي ووكالة الخدمات والشؤون الميدانية وإنجاز حماية البيئة) بجولة في مواقع الخدمة الميدانية في المسجد الحرام، بهدف مناقشة تطورات الأعمال وسبل تحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع خطط التطوير الشاملة لنظام خدمة المسجد الحرام (2024).

فرق العمل المشتركة

وتتكون فرقة العمل المشتركة من المستشار ونائب الأمين العام للشؤون التنفيذية بوكالة شؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي نائب وكيل الأمين العام بالوكالة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق حماية البيئة المهندس بندر الحسيني. ومدير الإدارة العامة لحماية البيئة والمختبر فيصل شاكر خان، ومدير الإدارة العامة لحماية البيئة حسن الصويهري، ومديرو الإدارات والوحدات المختلفة في الوكالتين.

الخطط والبرامج الميدانية

واطلع الفريق خلال الجولات على سير الأعمال والخطط والبرامج الميدانية التي تنفذها الرئاسة خلال موسم الحج من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وآليات فنية تلبي متطلبات المعايير العالمية لجودة الخدمة. وذلك بهدف التحسين المستمر للخدمات المقدمة لزوار الحرمين وتوحيد الجهود والإجراءات من خلال العمل المؤسسي الذي يضمن أعلى معايير الجودة في نزهاتهم.

ناقش فريق العمل أوجه التعاون المشترك وسبل الاستفادة من الخبرات المشتركة التي تراكمت لدى الطرفين، لمواصلة تحسين نتائج الخدمات الإنسانية المقدمة لحجاج الحرمين الشريفين، بما يحقق تطلعات المملكة. الإنسانية. نحو التطوير المستمر لكل ما يخدم المعتمرين والمعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.