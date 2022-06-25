جولة تفقدية للتأكد من جاهزية المصليات النسائية بالمسجد الحرام

قامت المساعدة العامة لشؤون تنمية المرأة بالمسجد الحرام، الوكيل العام لشؤون المرأة، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، بجولة تفقدية برفقة عدد من القيادات النسائية. شملت الجولة جميع المصليات النسائية. والتأكد من توفرها وة جميع الخدمات المقدمة ومعالجة الملاحظات الميدانية.

توافر عالية

وأكد العبود أن جميع المصليات والخدمات النسائية على مستوى عالٍ من الجاهزية لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، وأن هذه الجولة تمت تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون الاتحاد والمسجد النبوي الشريف. مسجد الشيخ د.

تطلعات القيادة

قال العبود هذه الخدمات تقام تحقيقا لتطلعات وآمال القيادة الرشيدة المستعدة لخدمة الحجاج وراحتهم.

واختتم العبود حديثه بشكر جميع الموظفين على جهدهم واحترافهم العالي في تقديم الخدمات للحجاج لأداء مناسكهم بهدوء وطمأنينة.