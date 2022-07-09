جولة مفاجئة لـ السديس تنتهي بإعفاء مدير شؤون المسعى ومساعده لتقصيرهما

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المساجد والباحثين ومساعده من مناصبهم. لعدم قيامه بواجباته في ذروة تدفق ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام.

لا تقلل من شأن الفشل

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتسامح مع أي نقص ينتج عنه فشل في الخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدا ضرورة عمل الجميع باجتهاد واجتهاد.

كما أكد الرئيس العام أن الرئاسة تسعى لتقديم خدمات للحجاج وفق معايير عالية وجودة متميزة، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.