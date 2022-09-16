جولة مكثفة لـ نجوى كرم بقبرص وكندا وأمريكا.. “خلونا نملي الدني غناني”

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، نهاية شهر أيلول الجاري، لجولة “كندية أمريكية”، تستمر طوال شهر تشرين الأول، ستقدم خلالها سلسلة من الحفلات.

سيبدأ كرم حفله فِيْ “مونتريال، كندا” يوم 30 سبتمبر، ليلتقي بمعجبيه بعد ذلك فِيْ “هِيْوستن أمريكا” يوم 2 أكتوبر، ثم بشانغا يوم 7 أكتوبر، وديترويت يوم 14، وشيكاغو فِيْ 15، ثم نيو جيرسي. فِيْ 22، تولوم فِيْ 23 و 24 و 25، ثم ميامي فِيْ 28، لتختتم الجولة بحفل ضخم فِيْ تورنتو فِيْ 29 أكتوبر.

قبل الجولة الفنية، تلتقي نجوى كرم جمهُورها بحفل غنائي فِيْ قبرص، وتحديداً يوم 24 سبتمبر فِيْ منتجع كايا بالازو، وتحرك جمهُورها بقولها عبر “انستجرام” “لنكن نملي الديني غني وفرح فِيْ الليل. 24 سبتمبر فِيْ قبرص “.

وكانت نجوى كرم قد أحيت حفلا كبيرا فِيْ قلعة دمشق فِيْ 18 آب وسط حشد غفِيْر شاركوها غناء أغانيهم التي حفظوها وتفاعلوا معها طوال مدة الحفل.

وعبر “شمس الأغنية اللبنانية” حينها عَنّْ سعادته بالغناء مرة أخرى فِيْ سوريا، بعد قوس من سنوات، ولم يخف فرحته بالاستقبال الكبير الذي لقيه فِيْ دمشق من جمهُوره، خاصة أنه يمتلك ذكريات جميلة. سوريا منذ بداياتها الفنية.

كَمْا قال إنه لم يبدأ بحفل قلعة دمشق لينتهِيْ هناك، لكن الأفق مفتوح لحفلات المستقبل، حيث يبحث دائمًا عَنّْ سعادة جمهُوره ومعجبيه الذين توافدوا لسماع صوته على المسرح.

وفِيْ سياق الفعاليات، أقام أيضًا حفلاً غنائيًا فِيْ اسطنبول، قدم خلاله مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه، منها “حبيبي من” و “خربوك بيتك” و “الليلة ليلتنا”.

على صعيد آخر، طرحت الفنانة على موقع يوتيوب مقطع فِيْديو لأغنيتها الجديدة “حلوة الضني”، مع كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومزجها وإتقانها فادي جيجي، وظهرت نجوى فِيْها. أكثر من مشاهدة فِيْ مقطع الفِيْديو.

كَمْا طرح أغنيته الجديدة “الساعة البيضاء” على موقع يوتيوب، والتي حققت عددًا كبيرًا من المشاهدات فِيْ وقت قياسي، وروج النجم اللبناني للأغنية عبر حسابه على تويتر، حيث كتب “ساعة بيضاء لكل الناس الذين القلب أبيض “.