جومانا شمعون تلوم “شياطين” لبنان بعد وفاة بيار شمعون

كشفت الفنانة اللبنانية جمانة شمعون، ابنة عم الفنان الراحل بيار شمعون، عَنّْ اللحظات الأخيرة من حياتها الأخيرة، مشيرة بإصبع الاتهام إلَّى الدولة اللبنانية، مؤكدة أن ما حدث لها كان بسبب هجرها وتدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد.

وأضاف شمعون أن الأخير يعاني من آلام شديدة فِيْ المعدة منذ أسبوع، لكنه رفض التوجه إلَّى المستشفى لفحص صحته رغم إصرار زوجته.

وتابع “قال لزوجته ماذا تريد أن تغريني”

كَمْا أكدت جمانة شمعون أن بيير حاول التغلب على الألم الحاد الذي شعر به فِيْ معدته، دون أن يعلم أنه يعاني من نوبة قلبية، وعلقت “ممنوع، لم أستطع تحمل الألم كثيرًا، ودخل المستشفى بعد أسبوع من المعاناة، لكن للأسف قلبه لم يستطع تحمل أعباء هذه الحياة “.

واختتمت ابنة العمة الراحلة بيار شمعون حديثها قائلة “ماتت من كانت بوقفة الضحك من الألم لأن الفنانة فِيْ بلدي تكرم بعد الموت، لكن شياطين هذا البلد لا يعلمون أن من يصنع يضحك العالم، قد تبكي من الفقر والألم “.

يُذكر أن الصلاة على روح بيار شمعون جرت، الأحد، فِيْ كنيسة مار دوميت فِيْ برج حمود، بحضور مقربين وعدة فناني لبناني.

توفِيْ بيار شمعون، السبت، عَنّْ عمر ناهز 63 عاما، متأثرا بمشكلة صحية، نقل بعدها إلَّى مستشفى ضهر الباشق، حيث توفِيْ وهُو يعلم إصابته بمرض السكري.

درس الفقيد الفنون والمسرح فِيْ الجامعة اللبنانية، وكانت أولى أعماله المسرحية “جزيرة الطيور” للمخرج شكيب خوري، وتلاها العديد من المسرحيات، منها مسرحية “عمتي نجيبة”، ومسرحية “حريبة يا أودم” وعروسين مستقبليين.، مادري دي واين، ومسلسل “عيوق ورفقاتو”، “موت أميرة”، “طريق الغرباء”، “حلوى”، “أمير الليل”، “الشحرورة”، “أتباع الأخير”. الوقت “،” وأعمال أخرى.

قدم عدة أفلام على الشاشة الكبيرة، مثل “الكذبة البيضاء”، و “ملا علقة”، و “التدفق النقدي”، و “المحترفون والأشباح”، وشارك فِيْ تقديم العرض الكوميدي “بسمة وطن”.