جومانا مراد مشاركتي مع رمضان ونيللي مكسب.. وإلهام شاهِيْن تنفِيْ ما تردد

تعود الفنانة السورية جمانة مراد إلَّى السينما بعد غياب تسع سنوات برفقة النجم محمد رمضان، واصفة هذه العودة بإنجاز تفتخر به، من خلال مشاركتها فِيْ فِيْلم “علي زيرو”.

وقال جومانا لـ “العرب اليوم” إنه لم يضع أي شروط أثناء التعاقد مع الفِيْلم الجديد ولم يكن قلقًا بشأن وضع اسمه فِيْ تسلسل العمل السينمائي.

وأكد أن الدور الذي سيلعبه لفت انتباهه، لأنه يختلف عَنّْ الأدوار التي قدمها فِيْ الأعمال السابقة، لذلك قرر المشاركة فِيْ “علي زيرو”. معربة عَنّْ ثقتها فِيْ زميلها محمد رمضان وتفخر بصداقتها معه.

ستشارك ثلاث بطلات فِيْ فِيْلم “علي زيرو”، الأولى ستكون للممثلة نيللي كريم، والتي ستكون بجوار رمضان، والثانية ستكون دور والدتها فِيْ الفِيْلم، ويقال أنها ستقوم بذلك. يتم لعبها. للفنانة إلهام شاهِيْن، والثالث مع الفنانة جومانا مراد.

لكن “شاهِيْن” نفى مشاركته فِيْ بطولة العمال، بعد أنباء تأسيسه، مؤكدًا لـ “العرب اليوم” أنه لم يتعاقد معه، وأنه لن يشارك فِيْها فِيْ المقام الأول، لذا فإن الشخصية التي سوف مسرحية دور والدة نيللي فِيْ الفِيْلم لا يزال مجهُولاً حتى الآن.

يذكر أن فِيْلم “علي زيرو” من تأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل والنجم محمد رمضان ونيللي كريم.

آخر أعمال الفنانة السورية جومانا مراد وإلهام شاهِيْن

وكان آخر أعمال جمانة مراد الدرامية مسلسل “خيانة عهد” الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022، من بطولة يسرا وعبير صبري وأروى جودة وحلا شيحة، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

كَمْا شارك فِيْ مسلسل “زي القمر” الذي بث العام الماضي. ولم تقرر جمانة مراد قرارها بتقديم دراما رمضان 2023 حتى الآن، ومن المقرر أن تقرر إحدى الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، والتي ستعرض فِيْ سباق الجري الرمضاني.

أما النجمة إلهام شاهِيْن فكان آخر أعمالها مسلسل “بالو الروح” الذي عرض فِيْ دراما رمضان 2022 مع منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وعادل كرم ودايموند بو عبد. محمود فارس وآخرون. تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى.

إلهام شاهِيْن تشارك فِيْ لجنة تحكيم الأفلام الروائية

من ناحية أخرى؛ أعربت الفنانة إلهام شاهِيْن عَنّْ سعادتها بالمشاركة كعضو فِيْ لجنة تحكيم الأفلام الروائية فِيْ مهرجان قازان السينمائي.

ووثق شاهِيْن، عبر “إنستجرام”، الصور التي جمعها رئيس المهرجان، وعلق “مع السيدة ميلوشا رئيسة مهرجان قازان السينمائي الدولي للدول الإسلامية فِيْ تتارستان بروسيا .. يسعدني المشاركة معهم. هذا العام كعضو فِيْ لجنة تحكيم الأفلام الروائية “.