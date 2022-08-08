جوميز قاتل.. ماذا فعل أسطورة الهلال مع جلطة سراي فِيْ 60 ثانية

منذ رحيله عَنّْ صفوف الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم، لم يتوقف المهاجم الفرنسي بافِيْتيمبي غوميز عَنّْ تسجيل الأهداف لفريق غلطة سراي التركي.

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دافع المهاجم الفرنسي بافِيْتيمبي جوميز، 37 عامًا، عَنّْ درع الهلال فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى يناير 2022، قبل التوقيع مع غلطة سراي فِيْ تركيا مجانًا.

تخلص الهلال من جوميز ليضم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو من الشباب مقابل 25 مليون ريال سعودي.

قاتل جوميز .. ماذا فعل أسطورة الهلال مع جالطة سراي فِيْ 60 ثانية

أعلن عدد من مشجعي الهلال، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما حدث أمس الأحد للمهاجم الفرنسي بافِيْتيمبي غوميز مع غلطة سراي التركي، فِيْ 60 ثانية فقط.

وفِيْ الدقيقة 89، كانت النتيجة تعادلًا سلبيًا، حيث فشل غلطة سراي فِيْ تسجيل هدفه الأول ضد أنطاليا سبور، فِيْ المباراة التي واجهتهم فِيْ الجولة الأولى من منافسات الدوري التركي.

جلس جوميز على مقعد جلطة سراي حتى الدقيقة 89.

واحتاج المهاجم الفرنسي بافِيْتيمبي جوميز، 60 ثانية فقط، من دخول الملعب، ليسجل الفائز فِيْ مباراة غلطة سراي “القاتل” على أنطاليا سبور، فِيْ الدقيقة 90، ليحصد الفريق أول 3 نقاط فِيْ المباراة.موسم 2022-2023 .