أرسل المهاجم الفرنسي بافِيْتيمبي غوميز، مهاجم نادي غلطة سراي التركي، رسالة إلَّى البيروفِيْ أندريه كاريو نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم لنادي الهلال.

غادر جوميز الهلال فِيْ يناير الماضي، بعد مسيرة رائعة مع قميص المتصدر، حقق فِيْها العديد من الأرقام القياسية الشخصية وساهم فِيْ تحقيق العديد من الألقاب الجماعية، من بينها لقب دوري أبطال آسيا مرتين خلال عامي 2022 و 2022.

انضم جوميز إلَّى نادي غلطة سراي التركي، الذي سبق له اللعب معه خلال موسم 2017/18، بعد مغادرته إلَّى ميركاتو الشتاء الماضي، قبل 6 أشهر من انتهاء عقده.

وأثناء تواجد جوميز فِيْ القاعة الحديدية لنادي غلطة سراي، نشر المهاجم الفرنسي مقطع فِيْديو قصير مع أغنية فِيْ الخلفِيْة لنجم الهلال، قائلًا “كاريلو، إنها أغنيتك، أفتقدك”.

وخاض غوميز تجربة احترافِيْة ناجحة مع الهلال منذ تعاقده فِيْ موسم 2022، وحقق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق، فضلاً عَنّْ المشاركة فِيْ كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الرابع.

ودافع جوميز (36 عاما) عَنّْ شعار الهلال من صيف 2022 إلَّى يناير 2022، واستطاع المهاجم الفرنسي كتابة اسمه فِيْ تاريخ المتصدر، حيث سجل 107 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة فِيْ 147 مباراة رسمية. وفقًا لموقع الويب العالمي “سوق الانتقالات”.