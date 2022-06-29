جوناثان “يحرج” النصر أمام العالم.. استقبال أسطوري ووعد مثير

وصل النجم الأوروغوياني جوناثان رودريغيز، المهاجم السابق لفريق النصر الأول، إلَّى المكسيك فجر الأربعاء.

ولعب رودريغيز فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي النصر، من يناير إلَّى يونيو 2022، عَنّْدما سجل هدفًا واحدًا.

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أعلن مجلس الإدارة العالمي برئاسة موسالي المعمر، قبل أيام، عَنّْ “بيع” عقد النجم الأوروغوياني مع فريق كرة القدم الأول لنادي أمريكا فِيْ المكسيك.

وهكذا، عاد جوناثان رودريغيز إلَّى المكسيك مرة أخرى، بعد 6 أشهر فقط من مغادرته ؛ لعب سابقًا مع سانتوس لاجونا وكروز أزول.

استقبال أسطوري … وعد جوناثان

وفِيْ هذا السياق، نشر موقع “tvazteca” مقطع فِيْديو لوصول مهاجم النصر الأسبق إلَّى المكسيك، تمهِيْدًا لضمه رسميًا إلَّى نادي أمريكا.

وفِيْ المقطع، كان هناك اهتمام كبير، من وسائل الإعلام فِيْ المكسيك، بعودة رودريغيز إلَّى الدوري المحلي مرة أخرى، بعد أن كان أحد أبرز نجوم المسابقة، قبل أن ينتقل إلَّى النصر.

من جانبه، وفِيْ أول تعليق بعد عودته إلَّى الأراضي المكسيكية، وعد جوناثان رودريغيز باستعادة مستواه المعتاد الذي فقده خلال فترة وجوده فِيْ قلعة العلم.