أعلن نادي النصر، مؤخرًا، عبر بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ التعاقد مع الإسباني ألفارو غونزاليس، فِيْ إطار آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة اعتبارًا من 2022.

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أول فريق كرة قدم لنادي النصر جلب 4 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب فِيْ انتظار منافسة حقيقية على لقب البطولة. الدوري السعودي “روشن” موسم 2023.

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كشف النصر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عَنّْ توقيع النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة أبوابه.

وأكد الإعلامي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي، أن عقد المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس مع النصر مستمر حتى صيف 2023، مع خيار تمديده لموسم آخر.

فِيْما يلي نعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” أشهر قصص النجم الإسباني ألفارو غونزاليس فِيْ ملاعب كرة القدم، والتي تحيلنا إلَّى تصريحاته الشهِيْرة ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي

أوضح ألفارو غونزاليس لـ “مونت كارلو” الفرنسي أنه عَنّْدما كان لاعباً فِيْ إسبانيول، كان يدخل فِيْ نقاشات ساخنة مع ليونيل ميسي، على هامش ديربي برشلونة.

وشدد على أنه فِيْ إحدى المرات قال لميسي “أنت حقًا صغير جدًا”، وأضاف أن أفضل لاعب فِيْ العالم، 7 مرات، رد “وأنت سيء جدًا فِيْ كرة القدم”، مما تسبب فِيْ انتصار نجم. ليواصل حديثه “نعم، الآن كلانا على حق”.

يشار إلَّى أن عقد النجم الإسباني ألفارو غونزاليس مع النادي الفرنسي أولمبيك مرسيليا انتهى فِيْ أغسطس 2022.

يخشى قطاع كبير من مشجعي رياضة الشارع السعودي من أن يحاول ألفارو إثارة الجدل فِيْ ديربي النصر والهلال، خاصة أننا بحضور لاعب معروف بالتصرف بطريقة غير مسؤولة، وبعيدًا عَنّْ مباراة كرة القدم.