أعلن نادي النصر، مؤخرًا، عبر بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ التعاقد مع الإسباني ألفارو غونزاليس، فِيْ إطار آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة اعتبارًا من 2022.

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أول فريق كرة قدم لنادي النصر جلب 4 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب فِيْ انتظار منافسة حقيقية على لقب البطولة. الدوري السعودي “روشن” موسم 2023.

غونزاليس ضد نيمار .. نقاش محتدم انتهى بـ “محاولة قتل نجم النصر”.

كشف النصر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عَنّْ توقيع النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة أبوابه.

وأكد الإعلامي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي، أن عقد المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس مع النصر مستمر حتى صيف 2023، مع خيار تمديده لموسم آخر.

فِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أشهر قصص النجم الإسباني ألفارو غونزاليس فِيْ ملاعب كرة القدم، وهُو ما يحيلنا إلَّى النقاش الساخن الذي دار بين نجم النصر والبرازيلي نيمار المهاجم الفرنسي. لباريس سان جيرمان

– فِيْ عام 2022، فِيْ إحدى مباريات الفرنسية الكلاسيكية، بين مرسيليا وباريس سان جيرمان، دخل نجوم الفريقين فِيْ صراع عَنّْيف تسبب فِيْ إعلان 5 بطاقات حمراء.

بدأت المشاجرة عَنّْدما حاول نيمار ضرب ألفارو غونزاليس.

– التقطت كاميرات التلفزيون ما قاله نيمار أثناء محاولة الهجوم على ألفارو “عَنّْصرية، لا، لا!”

وكتب نيمار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حصوله على بطاقة حمراء “أنا نادم فقط لأنني لم أصاب بهذا الغبي فِيْ وجهه”، فِيْ إشارة إلَّى نجم الانتصار الجديد.

– علق نيمار بأنه كان من السهل على تقنية الفِيْديو ملاحظة محاولتي الهجوم على لاعب مرسيليا، لكنني الآن أريد أن أرى الصورة التي يصفني فِيْها هذا “العَنّْصري” بـ “القرد”.

– فِيْ أول رد له، نشر ألفارو صورة له مع زملائه ذوي الشعر الداكن فِيْ مرسيليا، مع التعليق “لا مكان للعَنّْصرية هنا … هؤلاء هم زملائي وأصدقائي … عليك أن تتعلم قبول.” هزيمة فِيْ الميدان.

– لم تتوقف عواطفه أبدًا، حيث رد نيمار “أنت لست رجلاً حتى تعترف بخطئك. أنا لا أحترمك ولا شخصية لك، كن رجلاً”.

– بعد ذلك، تلقى الإسباني ألفارو غونزاليس عدة رسائل، تعرض فِيْها لتهديد صريح بـ “القتل”، بسبب حديثه مع نيمار، قبل أن تهدأ الأجواء لاحقًا.