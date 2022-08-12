جونسون توقف بيع البودرة المسرطنة

أعلنت شركة Johnson & Johnson أنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال على مستوى العالم في عام 2023، بعد سنوات من الدعاوى القضائية التي تزعم أن المنتج يسبب السرطان.

وقالت الشركة “يأتي ذلك كجزء من دراسة شاملة لعمليات الشركة العالمية وبناءً على ذلك، اتخذت الشركة قرار الانتقال إلى مجموعة من منتجات بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة”.

وقف بيع البودرة

في عام 2022، أعلنت شركة Johnson & Johnson أنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال في الولايات المتحدة وكندا بسبب انخفاض الطلب بعد إصدار معلومات سلامة المنتج، ووسط موجة كبيرة من القضايا القانونية المرفوعة ضد الشركة.من قبل مستهلكين مختلفين. والناجون الذين يقولون إن منتجات التلك تسبب السرطان لاحتوائها على مادة الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة معروفة.

وبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة في ذلك الوقت نحو 38 ألف دعوى قضائية.

وتنفي الشركة الاتهامات وتقول إن الاختبارات العلمية والترخيص الممنوح للمنتج أظهرت أن التلك الخاص به آمن ولا يحتوي على مادة الأسبستوس.