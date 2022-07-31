جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

أعلن المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه فريق كرة القدم الأول الزمالك مع نظيره بيراميدز، غدًا الاثنين، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 28 من الدوري المصري.

فريق بيراميد سيواجه الزمالك

حراسة المرمى شريف إكرامي – أحمد الشناوي – يوسف نادر

خطوط الدفاع علي جبر – أسامة جلال – حسين السيد – أحمد سامي – محمد حمدي

خط الوسط نبيل دونجا – ابراهيم توري – رمضان صبحي – عبدالله السعيد – عمر جابر – احمد توفيق – وليد كرتي – محمود صابر – ابراهيم عادل – اسلام عيسى – اريك تراوري.

المهاجمون فخر الدين بن يوسف – فخري لكاي – دودو الجباس