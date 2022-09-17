جونيور يحكي واقعة طريفة مع رئيس الشباب.. ويؤكد البلطان والدي!

روى النجم البرازيلي كارلوس جونيور حادثة طريفة عَنّْ خالد البلطان رئيس نادي الشباب، فِيْ إشارة إلَّى العلاقة الجيدة التي تربطه به، منذ وصوله صيف 2022.

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يبدأ البرازيلي كارلوس جونيور موسم 2023 بشكل رائع، بعد أن نجح نجم الشباب فِيْ تسجيل 4 أهداف فِيْ أول 4 مباريات له فِيْ الدوري السعودي الروشن، محتلاً صدارة الهدافِيْن، بعد فوزه على النيجيري أوديون إيغالو، المغربي عبد الرزاق حمدالله، البرازيلي أندرسون تاليسكا وآخرون. .

جونيور يروي حادثة طريفة مع رئيس الشباب … ويؤكدها بالتان والدي!

أشار النجم البرازيلي كارلوس جونيور فِيْ حديث لـ “SSC” Sports، إلَّى حادثة كوميدية جمعته مع زميله إياجو سانتوس، عَنّْدما كان فريق الشباب على إحدى الرحلات الجوية.

وأوضح أنه مازح نجوم الشباب بأن الفريق سيفوز بالمباراة القادمة، من أجل الحصول على مكافأة مادية مزدوجة، حيث قلد الرئيس خالد البلطان، وهُو يرتدي الغترة والشماغ، ويتحدث بنفس الطريقة، مما أثار شرارة. ضحك اللاعبين على متن الطائرة.

وأشاد كارلوس جونيور بخالد البلطان، موضحا أن رئيس الشباب هُو “زعيم” عظيم، لذلك لديه مشاعر حب طيبة تجاهه، واصفا العلاقة بينهما بـ “الأبوية”، كونه مثل والده، و كَمْا أراد أن يستمر كرئيس فِيْ شبابه، كونه رجلًا رائعًا، قادرًا على تكوين فريق قوي، بحكَمْ الخبرات التي يمتلكها.