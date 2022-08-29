جوني ديب يتحول إلَّى رائد فضاء.. ويستهزء من إفلاس آمبر هِيْرد

فاجأ النجم الأمريكي جوني ديب معجبيه بإظهار وجهه ببدلة رائد فضاء معلقة فِيْ الهُواء، خلال حفل MTV Music Awards 2022 فِيْ نيو جيرسي.

وظهر جوني ديب (59 عاما) فِيْ الفِيْديو، الذي يستمر لبضع ثوان، على شكل صورة ثلاثية الأبعاد معروضة على شاشة الاحتفال، ظهر فِيْها بشكل رائد فضاء، وعلق عليها بتسجيل صوتي. “أريدك أن تعرف أنني متواجد فِيْ أعياد الميلاد أو الأعراس أو دور الجنازات أو أي شيء تريده، أريد فقط أن أعمل”.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلَّى أن جوني أراد السخرية من Amber Heard، التي تقدمت مؤخرًا بطلب إفلاس، بعد أن خسرت قضيتها أمامه، وطلبت منها المحكَمْة دفع تعويضات ضخمة له، خاصة منذ أغنية ماما سعيد. . يُسمع صوت المغني الأمريكي “إل إل كول جي” فِيْ الخلفِيْة ؛ الذي أشار إليه يشير إلَّى علاقة سامة مع زوجته السابقة.

انقسم المشاهدون بين ناقد لظهُور جوني فِيْ هذا المظهر ومعجبة، وكتب أحدهم معبرًا عَنّْ غضبه “أحب الطريقة التي تذكرنا بها هُوليوود دائمًا بمحاولتهم حماية المهاجمين … سيفعلون أي شيء ممكن لفعله. هُو – هِيْ.” فِيْ الواقع، ليس لدى جوني ديب أي صلة حقيقية بحفلة MTV، لكن يجب عليهم إحضاره إلَّى الحفلة على أي حال، لأن هذا ما يفعلونه دائمًا “.

كان لمستخدم آخر رأي مختلف، فكتب فِيْ تغريدة “وجود جوني ديب فِيْ VMAs يجعلني سعيدًا جدًا لأن هذا الرجل حصل على فرصة لاستعادة حياته، بدلاً من الكابوس الذي مر به وانتهى أخيرًا. .. رجل طيب “. لا يمكن الإطاحة به … أنا فخور به جدًا. “… عاد الملك.”

فِيْ سياق آخر، استعاد جوني نشاطه الفني بعد هزيمة زوجته السابقة، أمبر هِيْرد، فِيْ دعوى التشهِيْر المرفوعة ضده، لأنه الآن سيكون جاهزًا لتصوير اتجاهه الأول، بعد 25 عامًا من فِيْلمه الأخير The Brave in. 1997.

سيشارك النجم العالمي آل باتشينو فِيْ إنتاج فِيْلم بعَنّْوان Modigliani، وهُو عمل درامي مبني على السيرة الذاتية للرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني، وعلى أساس مسرحية “Denis MacIntyre” التي تحمل الاسم نفسه.

معربًا عَنّْ سعادته بتولي الوظيفة، قال جوني “يشرفني أن أعرض قِصَّة حياة أميديو موديلياني على الشاشة. لقد كانت حياة مليئة بالمتاعب، لكنها فِيْ النهاية كانت انتصارًا وقِصَّة إنسانية عالمية لجميع المشاهدين يمكن أن أتعاطف “.