جوني ديب يثير الجدل بعد ظهُوره برفقة امرأة مجهُولة فِيْ إيطاليا

ظهر النجم العالمي جوني ديب فِيْ حالة معَنّْوية عالية لدى وصوله لإجراء التدريبات على حفله الذي طال انتظاره فِيْ مهرجان بإيطاليا، بعد أن رفضت المحكَمْة مرة أخرى طلب Amber Heard بإجراء محاكَمْة جديدة فِيْ قضيته.

أظهرت الصور التي التقطت للنجم الشهِيْر فور وصوله إلَّى مقر البروفة فِيْ ساحة سانتا جوليانا، أمس الأحد، إياه مصحوباً بشعر أحمر غير معروف، مما فتح الباب أمام الشائعات والتكهنات حول علاقته بها، وما إذا كانت ستصبح. عشيقته الجديدة، بعد Amber Heard أم لا.

وأظهرت الصور أن ديب البالغ من العمر 59 عامًا، والذي فاز مؤخرًا بقضية التشهِيْر ضد زوجته السابقة أمبر هِيْرد، فِيْ حالة نفسية جيدة، وظهرت ابتسامة على وجهه، وكان حريصًا على الظهُور بشكل عصري مميز. المظهر.، حيث ظهر مرتديًا قميصًا أبيض وجينزًا أزرق وقبعة بنية.

أما المرأة التي رافقته، فقد سارت خلفه، تظهر ساقيها الطويلتين، مرتدية شورت جينز وقميصًا أخضر.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، من المقرر أن يحل جوني ديب ضيفًا بجانب عازف الجيتار جيف بيك فِيْ حفل موسيقي فِيْ مهرجان أومبريا للجاز.

فِيْ غضون ذلك، كان ديب حريصًا على التمسك بأناقته المعتادة، واستكَمْل مظهره بمجموعة متنوعة من الإكسسوارات، بما فِيْ ذلك مجموعة من القلائد والخواتم والأساور، بالإضافة إلَّى الأحذية السوداء والنظارات الشمسية ذات العدسات الزرقاء.

ثم ظهر ديب بسترته ملفوفة حول خصره، وهُو يحمل حقيبة سلمتها له المرأة التي رافقته بمجرد خروجه من السيارة.

بعد الانتهاء من البروفات، عاد ديب مرة أخرى إلَّى فندق بروفاني فِيْ بيروجيا، برفقة هذه المرأة، التي يقال إنها تقيم معه أيضًا فِيْ نفس الفندق.

جوني ديب، بعد فوزه فِيْ دعوى التشهِيْر ضد زوجته السابقة، أمبر هِيْرد، أكد سابقًا أنه يتعاون مع عازف الجيتار الأسطوري جيف بيك لتسجيل 13 أغنية، مضيفًا أنه بسبب حبه لموسيقى بيك، شاهدها تغني معها. له، مثل الحلم.

لم تنس الديلي ميل الإشارة إلَّى الروح المعَنّْوية العالية التي يعيشها جوني ديب الآن، بعد أن رفضت المحكَمْة جميع محاولات Amber Heard لإلغاء الحكَمْ الصادر بحقه والسعي إلَّى محاكَمْة جديدة.