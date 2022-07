جوني ديب يحلق شاربه ويظهر بملامح مختلفة تماما

أثار نجم هُوليوود جوني ديب الأنظار بعد ظهُوره الأخير بإطلالة جديدة، حيث حلق شاربه، مما جعله يبدو مختلفًا تمامًا.

تداول معجبو جوني ديب صورة له وهُو يدخل فندقًا فِيْ العاصمة الفرنسية باريس، وكان ديب يبتسم فِيْه وهُو يرتدي نظارته الشمسية ويحيط به رجال الأمن.

حلق جوني شاربه ليناسب دوره الجديد، حيث من المقرر أن يلعب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر فِيْ فِيْلم من إخراج مايوين.

سيستمر تصوير المسرحية الجديدة لمدة 3 أشهر فِيْ مواقع أيقونية مختلفة فِيْ فرنسا، أبرزها قصر فرساي، الذي كان مقر إقامة الملك الفرنسي فِيْ ذلك الوقت. سيلعب المخرج مايوين دور جان دو باري، الكونتيسة التي كانت آخر عشيقات لويس الـ15 والتي من المقرر أن يكون اسمها عَنّْوان فِيْلم جان دو باري.

تباينت ردود فعل محبي النجم العالمي على إطلالته الجديدة، حيث أبدى البعض إعجابهم به وأبدى آخرون استيائهم من حلق شارب جوني، بينما قال البعض إنه لا بد منه، خاصة عَنّْد لعب دور شخصية تاريخية مهمة، لذلك أنت يجب أن يجسده بالكامل.

يعيش النجم العالمي حاليًا حالة من النشاط الفني، ليس فقط على مستوى التمثيل، ولكن أيضًا على مستوى الغناء والحفل.

قبل أسابيع قليلة، أصدر جوني الأغنية الجديدة والأولى من ألبومه الجديد القادم، والتي من المتوقع أن تكون عودة قوية، وهِيْ الأغنية بعَنّْوان This is a Song for Miss Hedy Lamarr.Beck.

على جانبك؛ قدمت الممثلة أمبر هِيْرد أول طلب رسمي لها فِيْ المحكَمْة لرفض قضية التشهِيْر ضد زوجها السابق جوني ديب.

فِيْ طلبها إلَّى المحكَمْة، ذكرت أمبر هِيْرد أن حكَمْ هِيْئة المحلفِيْن غير صالح لأنه غير مدعوم بأدلة ملموسة، وبالتالي فهِيْ تطلب استئنافًا ضد دعوى التشهِيْر التي رفعتها ضد زوجها السابق جوني.

قدم الفريق القانوني للفنانة العالمية مذكرة نقض نصها “لجميع الأسباب المذكورة أعلاه والأسباب التي تم توضيحها أثناء جلسات الاستماع والمحاكَمْة، تطلب Amber Heard من هِيْئة المحلفِيْن عكس حكَمْهم ضدها. جوني ديب “.

وتابع الفريق القانوني فِيْ المذكرة “نطالب برفض الشكوى أو إجراء محاكَمْة أخرى، لأن الحكَمْ لم يراجع بشكل صحيح من قبل المسؤولين القضائيين”.

ورد محامي نجم هُوليوود جوني ديب على استئناف القضية بأن هدف جوني ديب فِيْ القضية هُو الكشف عَنّْ الحقائق ورفض التشهِيْر به.