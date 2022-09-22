جوني ديب يدخل بعلاقة عاطفِيْة مع محاميته

كشفت تقارير صحفِيْة أن جوني ديب يواعد محامياً من فريق دفاعه فِيْ قضيته الشهِيْرة ضد زوجته السابقة أمبر هِيْرد.

كانت المفاجأة أنها لم تكن المحامية كاميل فاسكيز التي ترددت شائعات فِيْ السابق عَنّْ إعجابهما بها، حيث اتضح أن ديب كان على علاقة عاطفِيْة مع المحامي البريطاني جويل ريتش الذي كان فِيْ فريق ديب القانوني خلال فترة عمله. قضية تشهِيْر ضد صحيفة “ذا صن”.

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن جوني ديب والمحامي جويل ريتش منجذبان للغاية لبعضهما البعض، ويشعران أن هناك قاسمًا مشتركًا بينهما وأنهما فِيْ طور علاقة جدية.

دافع المحامي جويل ريتش، وهُو عاشق العائلة المالكة، عَنّْ جوني ديب فِيْ بريطانيا، عَنّْدما رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “ذا صن” التي كتبت مقالاً وصفه بأنه “خافق الزوجة”.

لكن ديب لم يربح الدعوى التي رفعها ضد الصحيفة البريطانية بتهمة التشهِيْر، بينما اتهمه هِيْرد بالاعتداء عليها.

وأكدت مصادر أخرى أن ريتش امرأة انفصلت عَنّْ زوجها وأم لطفلين لكنها تزوجت عَنّْدما التقت بالممثل الأمريكي.

كَمْا أنها لم تكَمْل إجراءات الطلاق، وتشير سيرتها الذاتية إلَّى أنها تعمل على الدفاع عَنّْ سمعة العملاء ضد الاتهامات الكاذبة والتشهِيْر عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن لديها خبرة خاصة فِيْ حماية خصوصية الناس ضد التطفل غير المبرر واهتمام وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى؛ ظهرت شائعات حول جوني ديب، 59 عامًا، فِيْ وقت سابق من هذا العام عَنّْدما شوهد مع امرأة فِيْ إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن وسائل الإعلام الدولية أشارت إلَّى أن بينهما علاقة مهنية بحتة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية حينها عَنّْ هُوية ذات الشعر الأحمر، مشيرة إلَّى أنها مدرس لغة فرنسية تساعدها فِيْ إتقان اللغة لفِيْلمها القادم جين دو باري.

استحوذت قضية ديب وهِيْرد على الرأي العام العالمي، بعد أن ناقشا جوانب خاصة جدًا فِيْ حياة النجمين، حيث تبادلا اتهامات بالاعتداء، وفِيْ نهاية الأمر قضت محكَمْة أمريكية بإدانة هِيْرد بالتشهِيْر به. السابق -الزوجة، وحصلت على تعويضات بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلَّى تعويضات جزائية أخرى من المحكَمْة، بمبلغ 5 ملايين دولار.