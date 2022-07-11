جوني ديب يهاجم آمبر هِيْرد فِيْ ألبومه الجديد.. “تجلس هناك مثل كلب”

يبدو أن النجم الأمريكي جوني ديب لم يعد يرغب فِيْ السكوت عما عاناه من قبل ويريد الاحتفال بفوزه فِيْ قضية التشهِيْر ضد زوجته الممثلة الأمريكية أمبر هِيْرد.

يستخدم جوني ديب أحدث ألبوماته ليغني عَنّْ انتصاره فِيْ محاكَمْة التشهِيْر المثيرة للجدل ضد زوجته السابقة، أمبر هِيْرد، حيث تحتوي أغنيته المسجلة مع عازف الجيتار البريطاني جيف بيك على عبارة “أعتقد أنك قلت بما فِيْه الكفاية فِيْ تلك الليلة اللعينة” ؛ وهُو ما يشير إلَّى الأكاذيب والإهانات التي أطلقها عليه سمع.

الألبوم الذي يحمل عَنّْوان “18” يضم أغنيتين من تأليف ديب بالتعاون مع جيف بيك. يبدو أن الألحان تكشف كَيْفَ شعرت النجمة خلال المحاكَمْة الشاقة التي استمرت لأسابيع والتي كشفت الحياة الزوجية المضطربة للزوجين للعالم. فِيْ أغنية بعَنّْوان “Sad Motherf – فِيْ” Parade “، يقول،” أنت تجلس هناك مثل كلب يعاني من حكة لمدة سبع سنوات. “

بعبارة أخرى، يغني “لو كان لدي بنس واحد، فلن يصل إلَّى يدك”.

بالإضافة إلَّى الأغنيتين اللتين كتبهما ديب، فإن الأغاني المتبقية فِيْ الألبوم هِيْ أغنيات أخرى، بما فِيْ ذلك أغنية براين ويلسون “كارولين، نو” و “فِيْنوس وفورس” من “ذا فِيْلفِيْت أندر جراوند”.

وبحسب صحيفة “صنداي تايمز” اللندنية، من المقرر إطلاق الألبوم يوم الجمعة المقبل.

انضم ديب، 59 عامًا، إلَّى بيك، 76 عامًا، فِيْ سلسلة من العروض فِيْ جميع أنحاء المملكة المتحدة فِيْ يونيو، وأعلن مؤخرًا أنه سيقوم بجولة الصيف المقبل مع فرقته لموسيقى الروك Hollywood Vampires، والتي تضم Depp و Joe Perry و Alice Cooper و Tommy. هنريكسن.

فِيْ وقت سابق، أثار نجم هُوليوود جوني ديب الأنظار بعد ظهُوره الأخير بإطلالة جديدة حيث حلق شاربه، مما جعله يبدو مختلفًا تمامًا.

تداول محبو جوني ديب صورة له وهُو يدخل فندقًا فِيْ العاصمة الفرنسية باريس، وكان ديب يبتسم فِيْه وهُو يرتدي نظارته الشمسية ويحيط به رجال الأمن.

حلق جوني شاربه ليتناسب مع دوره الجديد، حيث سيلعب شخصية الملك الفرنسي لويس الخامس عشر فِيْ فِيْلم من إخراج مايوين.