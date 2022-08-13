كشف أحمد حسن، نجم المنتخب المصري السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن انضمام جون إيبوكا نجم نادي إنبي للزمالك “خاصة … جون إيبوكا يوقع للزمالك لمدة 4 مواسم، وبقي الاتفاق بين مسؤولي الزمالك وإنبي. الأهرامات والمستقبل يتنافسان. بحزم على الصفقة “.

كشفت تقارير صحفية، في السابق، عن موقف الإدارة من المهاجم النيجيري جون إيبوكا، مهاجم فريق إنبي، وضمه إلى التشكيلة ابتداء من الموسم المقبل.

وأكدت تقارير أن إدارة الزمالك تمكنت من الحصول على توقيع جون إيبوكا في الفترة الماضية، بعد الجلسة التي جمعت اللاعب مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق كرة القدم.

ونال إيبوكا إعجاب المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا مدرب الزمالك الذي أشاد بمستواه وقدراته.

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة ضد الإسماعيلي، يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة، في دور الـ16 لكأس مصر.