جون كيري يحذر من تجاهل نداءات أخطار تغير المناخ

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لتغير المناخ، إن 15 مليون شخص حول العالم يموتون من الانبعاثات.

وأضاف كيري فِيْ كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية، الذي انطلق اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العالم يدفع ثمن عدم الاستجابة لدعوات أخطار التغير المناخي، مضيفًا “بلادنا”. هِيْ ثاني أكبر مصدر للانبعاثات “.

وقال إن لدينا 9 أحداث مناخية مختلفة العام الماضي تكلفت أكثر من مليار دولار، ويجب مساعدة البلدان النامية على الانتقال إلَّى الحد من الانبعاثات.

وأضاف “يجب أن نقدم منح للقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات والمساعدة فِيْ مواجهة تغير المناخ”.

وحذر قائلا إذا لم نستجب الآن لمواجهة تغير المناخ فإن التكلفة ستكون أكبر. ومع ذلك، ليس لدي شك فِيْ أن العالم سيصل إلَّى اقتصاد منخفض الكربون.

ويتضمن المنتدى الذي انطلق اليوم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة محاور فِيْ إطار تعبئة الموارد وتمويل أجندة قضية التغير المناخي وتداعياتها. بالإضافة إلَّى استعراض الجهُود الوطنية والتدابير المتخذة فِيْ هذا الصدد، يهدف المنتدى بالدرجة الأولى إلَّى الانتقال من مرحلة التعهدات إلَّى مرحلة التنفِيْذ وتحويل الالتزامات المالية إلَّى فرص حقيقية.

كَمْا يتضمن المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشاريع الاستثمارية فِيْ مصر تمهِيْدا لعرضها فِيْ قمة المناخ العالمية فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة. بالإضافة إلَّى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الفكر.

يستمر المنتدى واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة لمدة ثلاثة أيام تنظمه وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة. لأفريقيا.