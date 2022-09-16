“جوهرة النصر إلَّى الأهلي”.. حَقيْقَة الموافقة على صفقة 2023

أعلن ذلك إعلاميًا، خلال الأيام الماضية، أن “نادي جويا النصر يوافق على الانتقال إلَّى الأهلي”.

وبحسب هذه النبأ، أعطى النجم الشاب ماجد قشيش من فريق النصر موافقته للتعاقد مع الأهلي، قبل تدخل الفرنسي رودي جارسيا مدرب قلعة العلم. لمنع الصفقة.

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سيحاول مجلس إدارة الرقي، برئاسة وليد معاذ، مرة أخرى، فِيْ شتاء ميركاتو المقبل “يناير 2023″، توظيف قشيش.

حَقيْقَة أن نجم النصر “قبل” بالانتقال إلَّى الأهلي

وفِيْ هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي نواف التميمي وجود أي رغبة لقشش للانتقال إلَّى الأهلي سواء فِيْ الصيف أو حتى الشتاء المقبل.

وكشف التميمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، عَنّْ استمرار الجناح الشاب الرائع فِيْ ترتيب المونديال ؛ جاء ذلك مع رغبة اللاعب وجارسيا المشتركة.

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من جهته أعلن الإعلامي الرياضي مشاري البجيدي، ضم ماجد قشيش إلَّى منتخب السعودية تحت 23 عاما، بعد ظهُوره مع فريق النصر الأول لكرة القدم.