جوهرة خطفت قلب سانتو.. الاتحاد يضم مهاجم “أفضل” من حمد الله

“مستقبل هجوم الاتحاد آمن”، هكذا يمكن القول، بالنظر إلَّى رحيل المغربي الوشيك عبد الرزاق حمدالله نجم الفريق الأول لكرة القدم.

ينتهِيْ عقد حمدالله مع فريق الاتحاد لكرة القدم الأول فِيْ 30 يونيو 2023 ؛ ثم التحق بها فِيْ يناير الماضي مجانا من النصر.

اقرأ أيضا

“أسطورة النصر” على أعتاب الأهلي فِيْ أكبر صفقات 2022

الأهلي يفاجئ جمهُوره .. رهان الاتحاد الكبير لـ “عودة” المحترفِيْن

حمدالله ينتقل من الاتحاد الى الدوري المغربي .. حَقيْقَة الاتفاق التاريخي

ووردت أنباء خلال الساعات الماضية، أن النجم الكبير انتقل إلَّى أولمبيك آسفِيْ، على سبيل الإعارة، حتى يناير المقبل، قبل أن ينفِيْه رئيس النادي المغربي.

* جوهرة الاتحاد “تختطف” قلب نونو سانتو

إلَّى جانب الجدل الدائر حول مستقبل حمدالله، يقدم المهاجم طلال حجي مستويات مبهرة مع شباب الاتحاد والمنتخب السعودي. لقد جعل الجهاز التدريبي للفريق الأول، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، ينظر إليه عَنّْ كثب، على الرغم من صغر سنه.

طاقم التدريب يطلع على الحاج، 16 عاما ؛ كقائد للهجوم الفِيْدرالي، فِيْ المستقبل القريب، سيتم استخدامه فِيْ الفريق الأول.

أنظر أيضا

الأهلي يتجنب “الخيانة الكبرى” ويجدد نجمه .. تفاصيل العقد

نجم الهلال يذهل الجماهِيْر … ويقرر مستقبله رسمياً

سجلت جويا دي لا أونيون 44 هدفاً مع فريق شباب النادي، خلال الموسمين الأخيرين 2022-2022 و 2022-2022 ؛ كالآتي

موسم 2022-2022 16 هدفاً.

موسم 2022-2022 28 هدفا

أما عَنّْ منتخب الشباب السعودي، ففِيْ كأس العرب التي تقام حالياً فِيْ الجزائر، سجل طلال حجي 7 أهداف فِيْ 4 مباريات فقط، بينها ثلاثية ضد لبنان، ونفس الشيء ضد العراق. يتم توزيعها على النحو التالي

3 بالقدم اليمنى.

2 بالقدم اليسرى.

– 2 مع الرأس.

والجدير بالذكر أن جمهُور الاتحاد تفاعل مع مستويات الحجي. حيث اعتبره البعض أفضل من “نفسه” عبد الرزاق حمدالله.