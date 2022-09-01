جويل حاتم جورج الراسي وزينة المرعبي كانا يخططان للزواج.. ورفضت رؤيته ميتا

كشفت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، زوجة الفنان الراحل جورج الراسي، أن نجلها “جو” تلقى نبأ وفاة والده عبر تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار حاتم إلَّى أنها اضطرت لتقول له حَقيْقَة الأمر، قائلة “لديك ملاك فِيْ الجنة، سأراك طوال الوقت”.

وأكدت عارضة الأزياء اللبنانية فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام أن والدها جو حاتم حضر مراسم الدفن قبل دفن زوجها السابق جورج الراسي، وقال عَنّْ عدم حضوره جنازته “لم أحضر. الجنازة، لأنني لا أريد أن أرى جورج ميتًا، وبصراحة وشفافِيْة، لا أريد أن أكون هِيْئة عامة، ولا أريد أن أقوم بالدعاية، أنا زوجة جورج السابقة لمدة 7 سنوات. فِيْ الصحف “.

جويل حاتم أنا من عائلة الراسي

وأوضحت أنها فضلت عدم الظهُور أمام عدسات الكاميرا، ومن بين النجوم الحاضرات فِيْ الجنازة، لأنها تعتبر نفسها خارج دائرة الأسرة، واصفة نفسها بـ “أنا أم الطفل فقط”. مع كل الاحترام لهم، لا أريد التستر على منزل الرئيس، على سبيل المثال، بلدة انهارت، وأنا أجعلهم كارثة، لا أفتقدها “.

وأوضح جويل حاتم أنه حاول الاتصال بالفنانة نادين الراسي عبر الهاتف لتقديم تعازيها فِيْ رحيل شقيقها جورج الراسي، إلا أنه لم يصل إليها، مؤكدا “ليس لدي صورته الجديدة. رقم، ولسنا أصدقاء، لكنني بالتأكيد أريد أن أريحها بأخيها، ولم أستطع أن أسلمها “.

جويل حاتم يتحدث عَنّْ العلاقة بين جورج الراسي وزينة المرابي

صدم جويل حاتم الجمهُور بتحدثه عَنّْ زينة المرابي التي استشهدت فِيْ حادث سير مع جورج الراسي بقوله “سمعت من إحدى وسائل الإعلام أنهم لا يريدون تسميتها، وأنا واثق من حالتي”. كلمات، أن جورج أراد الزواج من زينة، وكان على علاقة حب مع بعضنا البعض، ولم تكن عَنّْدي مشكلة، وحياة ابني، ربما لأن لدي حدود خارج لبنان “.

وأشار جويل إلَّى أن رجل حياته يعيش الآن فِيْ الولايات المتحدة، وأنه يريد السفر معه مع ابنه “جو”.

وقال جويل إن لديه كل الأدلة التي تثبت أن جورج الراسي كان على علاقة عاطفِيْة بالسيدة زينة المرعبي، قائلاً “أردت أن أرتاح … لو تزوج سأتزوج أنا أيضًا،” مثل الرمل. “من قِصَّة الصبي، وتسقط على أمريكا”.

وبشأن علاقتها مع الراحل جورج الراسي “كان حب حياتي ولكني لست بحبه … أحبك لأنك منحتني بيئة، أحلى شيء فِيْ حياتي”.