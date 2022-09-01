جويل حاتم يتهمونني بقتل جورج الراسي.. وتزوجته لأني حملت منه بالخطأ

صدمت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، زوجة الفنان الراحل جورج الراسي، الجمهُور بعد أن كشفت عَنّْ اتهامها بقتل زوجها السابق خلال عودته من حفله الأخير فِيْ سوريا.

ونشر “حاتم”، عبر وظيفة الأستوري على الواتساب، تعليقًا قال فِيْه “أعتذر للجميع، لكن لا بد لي من التوقف عَنّْ الرد على الجميع لأنني أتعرض للتهديد فِيْ أمور تتعلق بمنزل الراسي”. “

وأضاف “الأسرة لا تهددني، لكن هناك من يحبونهم، يتهمونني بقتله وبكثير من القصص القبيحة”.

جويل حاتم لقد اتصلت بالسفارة الأمريكية لاتخاذ إجراء

وكشفت عارضة الأزياء اللبنانية، أنها اتصلت بالسفارة الأمريكية، بحملتها الجنسية، للتحقيق فِيْ الأدلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وختم بقوله ليس لدي جواب لأحد. لا يوجد رد. شكرا للجميع. هذا بلد مهزلة وبلد مجنون رسميا “.

جويل حاتم يهاجم والده

فِيْ غضون ذلك، شن جويل حاتم هجومًا عَنّْيفًا على والده، حيث أهانه وحمله مسؤولية زواجها من زوجها السابق جورج الراسي.

وكشفت أنها أُجبرت على الزواج من الراسي لأنها حملت بالخطأ رغم أنهم لم يقعوا فِيْ الحب، وعلقت “عائلتي أجبرتني على الزواج وأدرك أن حياتي الأخيرة تقترب من الراحة”. معكَمْ جميعاً أيها الظالمون “.

زوجة الراسي الحرة خاطبت والدها بكلمات قاسية، معتبرة إياه عدوها، ودمرها مع منزل الراسي ووسائل الإعلام، طالبت إياه بإعادة عقلها ونشر جميع الوثائق والأدلة بين يديها وكشف ما حدث. كان المتوفى قد فعل ذلك بإجبارها على التوقيع على ورقة قبل زواجهما.

وذكر أنه لم يفقد عقله بعد، كَمْا يتهمه البعض، بحيازة جميع الأدلة والوثائق على هاتفه.

جويل حاتم يكشف سبب عدم حضوره جنازة جورج الراسي

وبحسب ما ورد كشف جويل حاتم أنه لم يحضر جنازة زوجها السابق، بناءً على طلب عائلته، التي طلبت منه البقاء فِيْ المنزل لضمان انهِيْاره، وعلق مصائب، ولم أرغب فِيْ الإعلان عَنّْ أي منهما، خاصة أنني ابتعدت عَنّْ وسائل الإعلام وأنوار الشهرة منذ سنوات. .

وتابع “كانت عائلتي فِيْ الجنازة وكانت والدتي مريضة بالفعل. اسأل سيباستيان تشيو عَنّْ جورج”. هل تريد التفاصيل اتصل بلبي واسأل لماذا لم أذهب.

وختمت الزوجة السابقة للراحل جورج الراسي حديثها بقولها “قليل من الرحمة، ربنا يحفظك ويهتم بكل ما هُو عاطل عَنّْ العمل، لقد شفِيْتني”.