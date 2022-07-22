جوي كم اخت لديه ، جوي هي إحدى الشخصيات الكوميدية الأمريكية الخيالية التي أنتجت في الولايات المتحدة الأمريكية في المسلسل التلفزيوني المعروف عالميًا باسم الأصدقاء ، ويصور هذا المسلسل ممثل أمريكي ، وشخصية جوي شخصية بائسة جذابة للغاية. الحظ في كل مكان ، ومن خلالها سنتعرف على عدد أخوات جوي تريباني ، ومن هو الممثل الذي لعب دور جوي ، وإنجازاته الفنية الشهيرة ، تابعوا معنا .

من هو جوي تريبياني – ويكيبيديا

جوي تريبياني ممثل وعارض أزياء أمريكي، ولد في مدينة نيويورك عام 1968 م، وجوي هو أحد الشخصيات التليفزيونية الخيالية في مسلسل Friends، ويلعب هذه الشخصية الممثل الأمريكي مات ليبلانك، وجوي شخصية تتميز من خلال محاولاته الفاشلة لدخول مجال التمثيل، ولكن في كل مرة لا يتفوق فيها في هذا المجال، بالإضافة إلى الفشل في العديد من الأعمال الأخرى، يعتبر جوي أيضًا شخصية مرحة بين أصدقائه، عندما تعرف على تشاندلر، ومن خلال علاقتهما القوية تعرف على بقية أصدقائه.

سيرة جوي تريبياني

يُعد Joey Tribbiani من أشهر الشخصيات الخيالية في التليفزيون الأمريكي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل جوزيف فرانسيس تريبياني الابن.

الاسم الانكليزي جوزيف فرانسيس تريبياني جونيور.

الاسم المستعار جوي تريبياني

تاريخ الميلاد 9 يناير 1968 م.

مكان الميلاد مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية الجنسية الأمريكية.

العمر الحالي 54 سنة.

الوظيفة ممثل ونموذج.

اللغة الأم الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

جوي لديه عدد الأخوات

عدد أخوات جوي تريبياني 7، وهو الأخ الوحيد بينهم. تنحدر عائلته في إيطاليا من أب وأم يحملان الجنسية الإيطالية. انتقلت عائلته للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. ولد في حي في مدينة نيويورك يسمى حي كوينز. عاش لفترة معينة من حياته في الإقامة مع العديد من الأصدقاء، بدأ في تكوين صداقة مع تشاندلر ومن خلاله التقى ببقية الأصدقاء باستثناء راشيل، لكنه اختارها لاحقًا عندما هربت من حفل زفافها.

من هو الممثل الذي يلعب دور جوي تريبياني

الممثل الذي لعب دور جوي هو مات ليبلانك، ممثل وعارض ومنتج أمريكي، ولد في نيوتن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967 م. خلال مسيرته الفنية، حيث استمر هذا المسلسل 10 مواسم، وبعد هذا النجاح الذي حققه في هذا المسلسل، شارك في عدة أدوار، لكن هذه الأدوار لم تحقق النجاح الذي حققه أثناء لعب دور جوي، كما شارك في العديد من الأدوار. بالإضافة إلى تأسيس شركة إنتاج مع العديد من الأصدقاء من الوسط الفني.

ما هي إنجازات جوي تريبياني

قدم جوي تريباني العديد من الإنجازات الفنية أبرزها ما يلي

أصبح جوي عضوًا بارزًا في نقابة الصور المتحركة بعد أن رفض صراحة متابعة والده ليصبح ميكانيكيًا.

يظهر Joey في الكثير من الإعلانات التجارية لـ Free Clinic في نيويورك.

عمل في عدة مسرحيات، كان أول ظهور له في مسرحية الملك، وبعد ذلك حصل على دور بطولي في تجسيد شخصية الدكتور دريك.

في الموسم الثالث، ظهر في دراما تقليدية تنتهي بطرده من شقته.

حصل على دور سينمائي في الموسم الخامس، لكنه لم يحالفه الحظ، فتوقف الفيلم قبل بدء التصوير.

عمل جوي كنادل في مقهى وأخفى الأمر عن أصدقائه، لكنه لم يأخذ هذه الوظيفة على محمل الجد، ويقضي معظم وقته مع أصدقائه.

في الموسم الأخير، أصبح جوي الشخصية الرئيسية، وانتقل إلى التمثيل في لوس أنجلوس.

جوي تريبياني إنستغرام

مات ليبلاك الممثل الذي لعب دور جوي تريبياني، لديه حساب رسمي على انستجرام، وقد وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 7 ملايين متابع، يشارك من خلاله بعض الأعمال الفنية الحديثة، وبعض حلقات مسلسله الأصدقاء، ويمكنك من خلاله تابع الفنان مات عبر حسابه على انستجرام ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الممثل جوي كم اخت لديه ، و ما هي إنجازات جوي تريبياني ، و حساب جوي تريبياني إنستغرام ، ومن هو الممثل الذي يلعب دور جوي تريبياني .