جيانا عَنّْيد سعدت بردّات فعل أيمن زيدان.. والكوميديا مخيفة ومربكة

كشفت الفنانة السورية الشابة جيانا عَنّْيد، عَنّْ ملامح شخصيتها فِيْ مسلسل “الأبواب السبعة” للمخرج محمد عبد العزيز، والذي يقوم على أساس الخيال العلمي.

قال “عَنّْيد” إنها تجربته الأولى تحت إشراف المخرج محمد عبد العزيز، وهُو يحترم عمله وخياله، الأمر الذي ينقله إلَّى أماكن مهمة للغاية.

وأضافت أنه بعد قراءة نص “الأبواب السبعة” كان لديها الكثير من الشكوك حول العديد من المشاهد وكَيْفَ سيتم عرضها، حيث إنها تؤدي دور شخصية اسمها “أرتا” وهِيْ مغرية بالنسبة لها، وهذا يعطي الفنانة جمالا. الشعور والشغف بتجربة جديدة وجرب أدواتهم.

وعَنّْ مظهر شخصيته، أوضح أنه عاد إلَّى جذور الشخصية واختار ما يناسبها أكثر من حيث الشعر والمكياج والملابس، موضحًا أن أهم ما يميز العمل على هذا المسلسل هُو المساحة الكبيرة المتاحة. فِيْ الاقتراحات والخبرة.

ولفتت إلَّى أن طبيعة العمل الفني تتطلب التعرض لبعض الأضرار، أو بعض الإصابات، كَمْا حدث للفنانين أثناء تصوير المسلسل، وهِيْ واحدة منهم، حيث صرحت أن الفنانة بشغف هِيْ مستعد لأي مغامرة، على أمل أن يكون هناك بعض التطوير فِيْ العمل لأشياء من مصلحة حماية الممثل.

كَمْا أعرب عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ مسلسل “The Three Caballeros” الذي عرض خلال الموسم الماضي من شهر رمضان، مؤكداً أنه كان تجربة مهمة مع الفنان أيمن زيدان. حيث جسدت دور ابنتها.

وأكد أنه بما أن العمل مضحك فإنه يخيفه. لأن الكوميديا ​​تسبب ارتباكًا للفنان، واستفاد من ملاحظات ونصائح الفنان أيمن زيدان، بالإضافة إلَّى مناقشته وحواره مع المخرج.