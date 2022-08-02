جيبنالكَمْ أسهل طريقة لتنظيف الطاسات التيفال والسيراميك المحترقة بدون خدش ونظافة قوية 100%

مع تنوع أنواع الأواني والمقالي المتوفرة فِيْ السوق، أصبحت عملية تنظيف هذه الأوعية أقل صعوبة وأسهل من ذي قبل، حيث تطلبت الأوعية والمقالي المصنوعة من الألمنيوم الكثير من الجهد للتنظيف، لكن التيار سهل التنظيف باستخدام مكونات بسيطة وفِيْ حالة واحدة يصبح التنظيف صعبًا عندما ترتفع درجة الحرارة فوق هُو معتاد على تلك الأوعية أو الأواني وهنا نحتاج إلى وصفات معينة حتى نتمكن من تنظيف علامات الاحتراق من الوعاء. ضد استخدام الأواني المصنوعة من الأسلاك الخشنة لأنها تؤثر على شكل تلك الأواني وستتلفنا بمرور الوقت. كيف يمكن تنظيف الأوعية بالطريقة السهلة

مزيج من تنظيف تيفال وأوعية سيراميك خالية من الخدوش

هناك العديد من أنواع الدلاء فِيْ السوق مثل السيراميك والتيفال، وهِيْ غير مجهدة فِيْ التنظيف إلا إهمالها أو حرقها وعدم تنظيفها فِيْ نفس الوقت، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا إذا كان الدلو يعاني من حروق، ولكن فِيْ نفس الوقت يجب استخدام طرق لا تسبب خدوشًا فِيْ الوعاء أو أي ضرر، ولهذا نقدم لك مزيج التنظيف السحري لتنظيف الأوعية، ونحتاج إلى

بطاطس كبيره.

ملعقة خشبية أو بلاستيكية للتنظيف.

كَمْية قليلة من زيت الطعام.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

قطعة قماش قطنية.

أحرقت البطاطا فِيْ تنظيف الأطباق