جيجي حديد Gigi Hadid اصلها ديانتها عمرها خطيبها اهم المعلومات عنها، ان جيجي حديد أحد أبرز وأهم عارضات الأزياء في الولايات المتحدة الامريكية، وفي العالم أجمع، وجيجي حديد فائقة الجمال وساعدها جمالها على شهرتها وحب الناس والجمهور لها، ويحاول الجميع معرفة من هي جيجي حديد Gigi Hadid اصلها ديانتها عمرها خطيبها اهم المعلومات عنها.

من هي جيجي حديد ويكيبيديا

اسمها الكامل جيجي محمد أنور حديد، وباللغة الانجليزية ( Jelena Noura Hadid )، ولدت جيجي حديد في الولايات المتحدة الامريكية، في مدينة لوس انجلوس، بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ابريل لعام 1995م، اي انها تبلغ من العمر 27 عاما، وتحمل جيجي حديد الجنسية الامريكية، ويعود أصولها الى الجنسية الفلسطينية، وتعمل جيجي حديد كعارضة أزياء في الولايات المتحدة الامريكية، وهي من اشهر عارضات الازياء في امريكا والعالم، وهي تعمل ضمن شركة آي إم جي مودلز، وتعمل في هذه الشركة منذ عام 2013م.

جيجي حديد Gigi Hadid السيرة الذاتية

يحاول العديد من متابعين جيجي حديد Gigi Hadid عارضة الازياء الامريكية ذات الاصول الفلسطينية معرفة كافة المعلومات المتعلقة بها، لانها تعتبر أفضل وأجمل عارضة ازياء في العالم، وجيجي حديد تملك الكثير من المتابعين حول العالم، وأهم المعلومات المتعلقة بجيجي حديد هي:

الاسم الحقيقي: جيلينا محمد نورا حديد.

الاسم باللغة الانجليزية: Jelena Noura Hadid.

تاريخ الميلاد: مواليد 23 أبريل 1995.

العمر: سبعة وعشرين عاما.

مكان الميلاد: الولايات المتحدة الامريكية، مدينة لوس انجلوس.

مكان الاقامة الحالية: نيويورك.

الديانة: غير معروفة.

الجنسية: أمريكية من أصول فلسطينية.

اسم الاب: محمد أنور حديد.

اسم الام: يولندا حديد.

اسماء اخوتها: ألانا حديد _ سارا فوستر _ أنور حديد _ بيلا حديد _ مارييل حديد.

المهنة: عارضة أزياء.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

من هو صديق جيجي حديد

ان جيجي حديد احد الشخصيات العامة والمهمة، والذي يتابع اخبارها ملايين البشر، ومن ضمن ما يريد معرفته جمهور جيجي حديد من هو خطيبها، وخطيبها او صديقها هو زين مالك وهو مغني ومطرب بريطاني، وهو صديق جيجي حديد وابو ابنتها الوحيدة، ولد زين مالك في المملكة المتحدة، في مدينة برادفور، بتاريخ الثاني عشر من شهر يناير لعام 1993، اي انه يبلغ من العمر 29 عاما، وبدأت علاقة جيجي حديد و المطرب زين مالك من عام 2015، وتم الانفصال بينهم في عام 2018م.

جيجي حديد Gigi Hadid اصلها ديانتها عمرها خطيبها اهم المعلومات عنها، ان جيجي حديد Gigi Hadid هي أحد اهم وابرز عارضات الازياء حول العالم، ولها الكثير من الجمهور المحب لها، والذي يتابعها ويتابع جميع المعلومات المتعلقة بها، ويحاول العديد من المتابعين معرفة من هي جيجي حديد Gigi Hadid اصلها ديانتها عمرها خطيبها اهم المعلومات عنها.