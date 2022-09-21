جيروم باول يتحدث عَنّْ زيادات جديدة للفائدة.. ويثير المخاوف من التضخم

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول أن بلاده ستستمر فِيْ رفع أسعار الفائدة حتى يبدأ التضخم فِيْ الانخفاض.

وأشار إلَّى أن التضخم يرجع جزئيا إلَّى صدمة العرض، ونعتقد أن أسعار السلع بلغت ذروتها، موضحا “يجب الالتزام بسياسة أكثر تشددا وربما لفترة أطول حتى ينخفض ​​التضخم إلَّى مستوى 2٪”.

وقال “لقد شهدنا بعض التعافِيْ فِيْ العرض، لكن التضخم لم يتراجع. نعتقد أننا بحاجة إلَّى الاستمرار بالمعدل الحالي لرفع أسعار الفائدة”.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية إلَّى نطاق يتراوح بين 3 و 25٪.

ألمح البنك المركزي الأمريكي إلَّى زيادات أكبر هذا العام كجزء من التوقعات الجديدة التي تظهر هدفه برفع سعر الفائدة إلَّى 4.40٪ بنهاية العام قبل أن يصل إلَّى 4.60٪ فِيْ عام 2023 لكبح التضخم.

فِيْ غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد سيتباطأ بشكل كبير فِيْ عام 2022، مع نمو بحلول نهاية العام عَنّْد 0.2٪ ويرتفع إلَّى 1.2٪ فِيْ عام 2023، وهُو أقل بكثير من إمكانات الاقتصاد.

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ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلَّى 3.8٪ هذا العام و 4.4٪ فِيْ عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن يعود التضخم ببطء إلَّى المعدل المستهدف للاحتياطي الفِيْدرالي البالغ 2٪ فِيْ عام 2025.

لا يُتوقع إجراء تخفِيْضات فِيْ أسعار الفائدة حتى عام 2024.

يسعى البنك المركزي الأمريكي للحد من التضخم، مع الحد من تأثير قراراته على النمو الاقتصادي، بناءً على قوة سوق العمل، والتي تدل على بيانات مطالبات البطالة والبطالة، مع مراعاة بيانات مبيعات التجزئة.